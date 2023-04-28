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114 ألف نزيل في فنادق العين والظفرة خلال الربع الأول

114 ألف نزيل في فنادق العين والظفرة خلال الربع الأول
29 ابريل 2023 02:03

رشا طبيلة (أبوظبي)

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استقبلت فنادق مدينة العين ومنطقة الظفرة نحو 114 ألف نزيل بالربع الأول من العام الجاري حيث سجلت فنادق العين نموا بنسبة 9% وفنادق منطقة الظفرة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.
وتفصيلا، أشارت البيانات إلى أن فنادق العين استقبلت 82 ألف نزيل بالربع الأول، وسجلت متوسط إشغال 60%،  بينما استقبلت فنادق الظفرة 32 ألف نزيل ومتوسط إشغال 44%، وارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية في العين 283 درهما بنمو 6% وبلغ متوسط إقامة النزيل بالعين ليلتين، في وقت بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في فنادق الظفرة 755 درهما بنمو 45%، ومتوسط إقامة النزيل 2.5 ليلة.
واستقبلت فنادق مدينة أبوظبي مليون نزيل في الربع الأول بنمو 38% فيما سجلت متوسط إشغال 76% وحققت إجمالي إيرادات 1.5 مليار درهم بنمو 31%،  ومتوسط سعر الغرفة الفندقية بلغ 471 درهم بنمو 34%.
واستقبلت فنادق إمارة أبوظبي إجمالي 1.18 مليون نزيل فندقي بنمو 34٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت متوسط إشغال 74%، في وقت بلغ متوسط معدل الإقامة 2.8 ليلة، وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية   468 درهم بنمو 33%، وسجلت إجمالي إيرادات 1.7 مليار درهم بنمو 28%.
واستحوذت السياحة الداخلية على النسبة الأكبر من نزلاء فنادق أبوظبي بالربع الأول حيث استقبلت الفنادق 236 ألف نزيل محلي، بينما تصدرت الهند الأسواق السياحية الدولية حيث استقبلت الفنادق 123 ألف نزيل من الهند بنمو 48%، يليه السوق البريطاني بواقع 54 ألف نزيل بنمو 50%، ثم السوق الروسي بواقع 48 ألف نزيل بنمو 207%، ثم السوق المصري بواقع 41 ألف نزيل بنمو 25%، يليه السوق الفلبيني بواقع 35 ألف نزيل بنمو 7%.
وتسجل فنادق أبوظبي نموا ملحوظا في عدد نزلائها منذ بداية العام حيث  شهدت فنادق أبوظبي نمواً قياسياً في عدد النزلاء خلال يناير وفبراير الماضيين، باستقبالها 774 ألف نزيل بنمو 49% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد تسجيلها أداء إيجابياً للعام الماضي، حيث استقبلت فنادق أبوظبي العام الماضي 4.1 مليون نزيل بنمو 24% مقارنة بعام 2021، فيما سجلت متوسط إشغال 70% بنمو 0.2%، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

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دائرة الثقافة والسياحة
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