3.34 تريليون درهم أصول 12 بنكاً وطنياً مدرجاً

أبوظبي (وام)

زادت أصول وموجودات 12 بنكاً وطنياً مدرجاً إلى 3 تريليونات و339 مليارا و517 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات التي شهدها القطاع المصرفي العالمي.

وأظهرت إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن أصول البنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 زادت على أساس ربعي بنسبة 4.21% أو ما يعادل 134.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3 تريليونات و204 مليارات و643 مليون درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2022.

واستحوذت 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 61.8% من إجمالي الأصول بما يعادل 2.064 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 4.4% أو ما يعادل 86.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.97 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

بينما حازت 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي على نحو 38.2% من إجمالي الأصول بما يعادل 1.27 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2023، بزيادة توازي 47.9 مليار درهم أو ما نسبته 3.9%، مقارنة بنحو 1.23 تريليون درهم في نهاية عام 2022. وبحسب الرصد، تجاوزت الأرباح الصافية للبنوك خلال الربع الأول من العام الجاري حاجز 17.1 مليار درهم بزيادة 35.3% أو ما يعادل 4.46 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 12.64 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022.

وحازت الـ 4 بنوك المدرجة في سوق دبي المالي على نحو 53.6% من إجمالي الأرباح المحققة بنحو 9.16 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 93.7% أو ما يعادل 4.43 مليار درهم مقارنة بنحو 4.73 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022.

ووصل نصيب الـ 8 بنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 46.4% من إجمالي الأرباح بقيمة 7.94 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 0.34% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقابل نحو 7.91 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022.