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الاقتصادي

«سوق دبي» تحقق 35.6 مليون درهم

سوق دبي المالي
29 ابريل 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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سجلت شركة سوق دبي المالي 35.6 مليون درهم صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 30%، مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، والبالغ 27.5 مليون درهم. 
كما ارتفع إجمالي الإيرادات الموحّدة لسوق دبي المالي بنسبة 13% إلى 88.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، في مقابل إيرادات بلغت 78.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022. وتوزعت الإيرادات بواقع 47.4 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و41.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها، في حين بلغ إجمالي النفقات 53.3 مليون درهم مقابل 51.1 مليون درهم عن الفترة المماثلة من العام الماضي. 
وقال هلال سعيد المرّي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «مع الإعلان عن نتائج سوق دبي المالي للربع الأول من عام 2023، يأتي هذا النجاح في تحقيق نسب نمو مرتفعة في ظل بيئة حافلة بالتحديات، ليؤكد البداية القوية لعملياتنا هذا العام، ويعكس التزامنا الثابت تجاه المستثمرين والمساهمين والعملاء».   وأضاف المرّي: «بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي 19 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 22.8 مليار درهم في الربع المماثل من عام 2022. كما سجّل المؤشر العام للسوق ارتفاعًا بنسبة 2.1% وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 2.4% قياساً إلى مستواها في نهاية عام 2022 لتصل إلى 596 مليار درهم. وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي في السوق مستحوذين على نسبة بلغت 56% من قيمة تداولاته خلال الربع الأول، بصافي استثمار بلغت قيمته 636 مليون درهم كمحصلة شراء».

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