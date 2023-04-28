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الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة
28 ابريل 2023 13:14

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، والتي ستعقد في 29 أبريل الجاري في الرباط بالمملكة المغربية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في المنطقة العربية، وأفضل السبل لمواجهتها وتجاوزها.                    

يترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويضم كلا من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي بمصرف الإمارات المركزي، إلى جانب عدد من المختصين من الوزارة والمصرف.                  

 وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية هذه الاجتماعات باعتبارها منصة هامة لتبادل الرؤى ومناقشة أبرز الموضوعات والمستجدات المالية والاقتصادية على الساحة العربية؛ وقال معاليه: تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة انطلاقاً من حرصها على فتح قنوات الحوار البناء مع مختلف الدول العربية ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة في المجال الاقتصادي والمالي، فضلاً عن تطوير الخطط والاستراتيجيات في مجالات التنمية المستدامة الهادفة إلى تعزيز مكانة واقتصادات دول المنطقة العربية لبناء مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.                    

وتفصيلاً، سيشارك معاليه والوفد المرافق له في الاجتماعات السنوية، والتي تتضمن الاجتماع السنوي الثاني والخمسين لمجلس المحافظين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع الدورة الـ 50 لمجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الـ 47 لمجلس المساهمين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، واجتماع الدورة الاعتيادية الـ 14 لمجلس وزراء المالية العرب.                  

 تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات ستعقد بمشاركة وحضور معالي وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومدراء مؤسسات التمويل العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.

 

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