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الاقتصادي

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية وسط ضعف الدولار

موضوعية
28 ابريل 2023 08:08

تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي اليوم الجمعة إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1 بالمئة.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولار.
وعلى العكس، يتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن المعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1499.96 دولار.

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المصدر: وكالات
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