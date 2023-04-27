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الاقتصادي

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع عمومية بنك الاستثمار

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع (وام)
28 ابريل 2023 01:25

الشارقة (وام) 

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عقدت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار اجتماعها غير العادي، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، عبر الاتصال المرئي والحضوري في بيت الحكمة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي البنك وممثلي الإدارة التنفيذية.
وناقشت الجمعية خطة إعادة هيكلة رأس المال المقترحة للبنك من قبل مجلس الإدارة، وعدداً من البنود التي تهدف إلى تعزيز أداء البنك ودفع عجلة نموه المالي والاقتصادي، والتي تسهم على إثرها في تعديل رأسمال البنك ليبلغ نحو 3.3 مليار درهم، عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 260 مليار سهم.
ووافقت الجمعية على إبرام البنك اتفاقية الضمان مع حكومة الشارقة بقيمة 3 مليارات درهم، والتي سيتم بموجبها شطب خسائر البنك المتراكمة، والموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بتوقيع الاتفاقية.
كما وافق المساهمون على تعديلات بنود النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وبما يتوافق مع أنظمة الحوكمة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتغيرات في قانونه، وقرارات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وبما يتوافق مع الموافقات النهائية لهذه الجهات الرقابية.
وشملت التعديلات 75 مادة في أبواب قانون الشركة المتنوعة، وهي تأسيس الشركة، ورأسمال الشركة، وأدوات الديّن الأخرى، والسندات والصكوك، ومجلس الإدارة، والجمعية العمومية، ومدقق الحسابات، ومالية الشركة، كما أقرّ الاجتماع إجراء تعديلات على حساب الاحتياطي الاختياري للبنك.
كما وافقت الجمعية على البنود الأخرى المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع غير العادي.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
بنك الاستثمار
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