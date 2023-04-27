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الاقتصادي

«إس إف» الصينية للشحن تدشن أعمالها في مطار أبوظبي

طائرة «إس إف إكسبريس» تهبط في مطار أبوظبي (من المصدر)
28 ابريل 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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استقبل مطار أبوظبي الدولي أول طائرة للشحن من خطوط «إس إف إكسبريس» الجوية الصينية للشحن السريع.
جاءت هذه الرحلة الافتتاحية لتعلن انطلاق أول عمليات شركة الشحن الجوي الرائدة عالمياً في المنطقة، ضمن شراكة استراتيجية مع شركتي «الاتحاد للشحن» و«كيري لوجيستكس»، بهدف ترسيخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كمركز رئيس لقطاع الشحن في المنطقة.
حظيت خطوط «إس إف إكسبريس» الصينية، باهتمام كبير على مستوى قطاع الخدمات اللوجستية بناءً على أصداء استراتيجية التوسع الدولية التي تبنتها مؤخراً، ويأتي إطلاق عملياتها ما بين مدينة ووهان الصينية وأبوظبي، لتعزيز مكانتها كشركة شحن جوي وخدمات لوجستية رائدة.
وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: «يشرفنا أن نرحب بخطوط «إس أف إكسبريس» للشحن الجوي في أبوظبي. ويمثل ذلك إنجازاً جديداً ضمن جهودنا نحو تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في قطاعي الشحن الجوي والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. نحن نتطلّع قدماً نحو عقد المزيد من الشراكات الرائدة، في حين نواصل مسيرتنا التنموية الهادفة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي لقطاع الشحن الجوي في المنطقة».

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