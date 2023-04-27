%3.7 نمو حجم مناولة الحاويات في «دي بي ورلد»

دبي (وام)

قامت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» المحدودة، بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول من عام 2023، بزيادة إجمالية في حجم مناولة الحاويات قدرها 1.4% على أساس سنوي مُعلن وبزيادة 3.7% على أساس المقارنة المثلية.

وجاء النمو الإجمالي لحجم المناولة في الربع الأول من عام 2023 مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي لمحطات الحاويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند، والذي قابله أداء أقل جزئياً في أوروبا والأميركيتين. وفي ميناء «جبل علي» (دولة الإمارات)، تمت مناولة 3.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بارتفاع نسبته 2.3% على أساس سنوي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يواصل الأداء المتفوق لمحفظتنا في إبراز قوة استراتيجية أعمالنا في المناطق والبلدان المناسبة لتقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع، بما يعزز القيمة الحقيقية لأصحاب العلاقة».