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الاقتصادي

«موانئ أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع الكونغو

رئيس الكونغو مستقبلاً محمد جمعة (من المصدر)
28 ابريل 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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التقى الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي مع فخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، أمس في الكونغو برازافيل لمناقشة مستقبل التعاون لتطوير وتشغيل وإدارة محطة «نيو مول».
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي ووزارة التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الكونغو، في أبوظبي الشهر الماضي بهدف إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض في ميناء «بوانت نوار». وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة محطة «نيو مول» والتي تقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة، والسائبة وغيرها من البضائع الأخرى.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «سعدت بلقاء فخامة رئيس الكونغو، وفرصة عرض خطتنا لمشروع المحطة الجديدة متعددة الأغراض في ميناء بوانت نوار. ومن خلال هذا التعاون سنتمكن، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، من المساهمة في نمو وازدهار بلدينا».

موانئ أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
الكونغو
محمد جمعة الشامسي
دينيس ساسو انغيسو
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