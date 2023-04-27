«الاتحاد» تحصد جائزة القرية العالمية للتميز الإعلامي

دبي (الاتحاد)

حصدت صحيفة الاتحاد جائزة التميز الإعلامي ضمن جوائز القرية العالمية لموسمها الـ 27. وتم الإعلان عن الفائزين خلال الحفل السنوي لتوزيع الجوائز، والذي أقيم أمس الأول في «مجلس العالم» في القرية العالمية، تكريماً للأداء المتميز وتقديراً للإسهامات الكبيرة التي قدمها الشركاء والإعلام لنجاح موسم القرية العالمية لهذا العام، حيث تتعاون القرية العالمية في كل موسم مع العديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم للارتقاء بتجاربها وتقديم كل جديد وفريد لضيوفها في أجواء رائعة مفعمة بالثقافة والترفيه.

وحصدت جريدة الاتحاد جائزة التميز الإعلامي، عن سلسلة مواضيع قدمها الزميل مصطفى عبد العظيم، تناولت الأثر الاقتصادي والتجاري والسياحي للقرية، فيما، ذهبت جائزة أفضل جناح إلى جناح مصر، ضمن فئة الشركاء تقديراً لتجربته الفريدة والغنية في عرض ثقافة نابضة بالحياة وعصور حافلة بالتراث والتقاليد.

بينما حصل جناح تركيا، المميز ببنائه الجميل على جائزة أفضل واجهة.

كذلك فاز جناح سوريا بجائزة أفضل عرض ثقافي تكريماً للعروض الرائعة والمميزة التي قدمها أمام الضيوف طوال الموسم.

وحصل جناح الهند على جائزة أفضل حرف يدوية تكريماً لفنانيه الموهوبين الذين أبدعوا في تجسيد تقاليد بلادهم.

كما كرمت القرية العالمية جهود وإنجازات شخصيتين مميزتين من رواد الأعمال، حيث حصل رجل الأعمال مصطفى سيد كايا على جائزة رائد الأعمال الواعد عن ما قدمه من أفكار مبدعة في مطعم «إيتيسليري» ومطعم «دويويو» خلال الموسم، بينما فازت نوف أميري بجائزة ريادة الأعمال للسيدات عن كشكها «لوف محشي» الذي حاز إعجاب الملايين من الضيوف خلال الموسم.

كذلك فاز مطعم «بيلجريف» بجائزة أفضل مطعم، وكشك «كولا ريبس» بجائزة أفضل كشك من أكشاك القرية العالمية، وحصل مقهى كوتيرا على جائزة أفضل مقهى، وكشك جاذر أون على جائزة أفضل كشك من الأكشاك التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ونالت وجهة بيت الرعب جائزة أفضل تجربة إبداعية، بينما حصد «لوتس للعناية الشخصية» جائزة أفضل متجر تجزئة.

واحتفت القرية العالمية أيضاً بالإعلاميين والصحفيين الذين قدّموا دعماً مميزاً للوجهة وشركائها من خلال تغطيتهم الاستثنائية لمختلف أنشطتها وفعالياتها، حيث تسلمت ديانا أيوب من جريدة الإمارات اليوم جائزة أفضل تغطية باللغة العربية، وتلقّت هويدا عثمان من مجلة كل الأسرة جائزة أفضل مقال باللغة العربية، بينما تسلّمت سانثيني مينون من تلفزيون تشانل نيو جائزة أفضل تغطية تلفزيونية، وتلقّت ناسرين عبدالله من جريدة خليج تايمز جائزة أفضل مقال باللغة الإنجليزية. وحصل شينوج شمس الدين من تلفزيون ميديا وان على جائزة أفضل تأثير في وسائل التواصل الاجتماعي، وشيرين فاروق من جريدة البيان على جائزة الإبداع الإعلامي، وكريستيفور وايت أوك من صحيفة ذا ناشونال على جائزة أفضل صورة. وحصل محمد صالح من صحيفة جلف مادايامام على جائزة أفضل تغطية بلغة أخرى، في حين تلقّت مها عادل من جريدة الخليج جائزة اختيار لجنة التحكيم عن أفضل مقال وأحلام اليعقوب من تلفزيون العربية جائزة اختيار لجنة التحكيم عن أفضل تقرير، وفاز سمير السعدي من جريدة الفجر بجائزة الالتزام الإعلامي.