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الاقتصادي

«الاتحادية للرقابة النووية» تراجع طلب تشغيل المحطة الرابعة بمشروع براكة

مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال الاجتماع (من المصدر)
28 ابريل 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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تقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حالياً بمراجعة طلب من قبل شركة نواة للطاقة للحصول على رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية. جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اطلع خلاله على آخر المستجدات حول الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، حيث تعرفوا على الوضع الحالي للرقابة على العمليات التجارية للوحدات الأولى والثانية والثالثة، والتي تعمل حالياً على توليد الكهرباء.وخلال الاجتماع، عرض مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون تقريراً عن أنشطة الهيئة في مختلف المجالات ومنها بناء قدرات موظفي الهيئة مثل المشاركة في برنامج الزمالة في الهيئة الفرنسية للطاقات البديلة والطاقة الذرية، بالإضافة إلى استكمال الموظفين الإماراتيين الجدد لبرنامج مشغلي المفاعلات، والذي يأتي تماشياً مع جهود الهيئة لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات اللازمة للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي.ووافق مجلس الإدارة على خطة عمل الهيئة التي سيتم تنفيذها في ضوء استضافة دولة الإمارات في هذا العام مؤتمر الأطراف الـ 28 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
الإمارات
براكة
مشروع براكة للطاقة النووية
محطة براكة
محطة براكة للطاقة النووية
شركة نواة للطاقة
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