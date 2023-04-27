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«أبوظبي للجودة» يصدر ويجدد 5303 شهادات مطابقة خدمات الأفراد

«أبوظبي للجودة» يصدر ويجدد 5303 شهادات مطابقة خدمات الأفراد
28 ابريل 2023 01:25

أبوظبي (وام) 

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أصدر وجدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 5303 شهادات مطابقة خدمات الأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 2328 شهادة مطابقة جديدة، كما جدد 2975 شهادة أخرى، حسب نتائج تقرير الربع الأول لخدمات المطابقة والمواصفات التي يقدمها المجلس. 
وأصدر المجلس 84 شهادة مطابقة منتج وتجديد 60 شهادة أخرى، بالإضافة إلى إصدار 12 شهادة تسجيل منتج، فيما تم إصدار 35 ترخيصاً لاستخدام علامة الثقة، وتجديد 27 ترخيصاً. 
وأكد بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، حرص المجلس على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تطبيق معايير وأنظمة الجودة لضمان التزام المنتجات والأفراد بها.

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