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الاقتصادي

الإمارات تستضيف مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط

مريم الأميري
28 ابريل 2023 01:25

دبي (الاتحاد) 

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تستضيف الإمارات، مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023 برعاية وزارة المالية، وبالشراكة مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) بدبي خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو 2023.
ويحضر المؤتمر مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من قيادات وزارة المالية ومن القطاعين العام والخاص بالدولة والمنطقة بشكل عام. وسيشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 300 خبير ومختص في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للتباحث ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات المتبعة في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: يشكل المؤتمر منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات مع نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة والتحقيق في مكافحة الاحتيال، ويتيح الفرصة للتعرف والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، والتي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية في القطاعين العام والخاص في المنطقة.
بدوره، قال بروس دوريس رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE): «تعتبر إدارة مخاطر الاحتيال ومعالجة قضايا الاستدامة من أبرز المؤشرات الرئيسية للاستقرار المالي والتنظيمي لمختلف المؤسسات حول العالم. وأظهرت السوق المالية العالمية خلال السنوات الماضية، ضرورة تبني وتوظيف أحدث الأدوات والتقنيات والمعرفة، لمواجهة مختلف التحديات المتعلقة بمكافحة الاحتيال خاصة تلك غير المتوقعة».

مكافحة الاحتيال
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الإمارات
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