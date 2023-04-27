2000 جهة من 150 دولة في سوق السفر العربي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تنطلق الاثنين المقبل في دبي فعاليات النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، ولمدة أربعة أيام، بمشاركة 2000 جهة عارضة تمثل 150 دولة ووجهة سياحية حول العالم، وسط حضور مميز للسياحة الإماراتية في المعرض.

وتوقعت الجهة المنظمة للمعرض الذي يقام في قاعات مركز دبي التجاري العالمي، استقبال أكثر من 34 ألف زائر من مجتمع السفر والسياحة والضيافة العالمي، حيث تشكل النسخة الثلاثون من المعرض التي تقام بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وينطلق المعرض هذا العام تحت شعار «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، ليشكل في عام الاستدامة، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات، مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

وأكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصل المعرض، أهمية تسليط الضوء على الاستدامة، وذلك لأهميتها البالغة في بناء مستقبل أفضل للقطاع السياحي، تزامناً مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الإمارات، وأيضاً استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28» في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أن دبي نجحت بتحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال، بفضل استراتيجياتها التي ترتكز على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر رعاية ووعياً بالبيئة، لافتاً إلى زيادة معدلات نمو قطاع السياحة العالمي، بما فيه الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

27 % نمو المشاركة

بدورها، أشارت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع مشاركة العارضين في النسخة الـ 30 بنسبة 27% مقارنة بنسخة العام الماضي، بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1%)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9%)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6%) وأفريقيا (أكبر بنسبة 44.7%)، كما شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق نمواً كبيراً على أساس سنوي، حيث حققا نمواً بنسبة 62% و37.5% على التوالي.

تعهد الاستدامة

ومن المتوقع أن يكشف سوق السفر العربي النقاب عن تعهد مخصص للاستدامة تم تصميمه لتعزيز التزام شركة آر إكس، الجهة المنظمة للحدث، بتقديم أحداث وفعاليات مستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة والتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

مركز الاستدامة

ويضم سوق السفر العربي 2023 أيضاً مركزاً للاستدامة لأول مرة في تاريخ المعرض، حيث ستوفر هذه المساحة مكاناً مثالياً للجلسات المخصصة لأحدث اتجاهات السفر المستدامة والابتكارات، مع توفير الخلفية لمسابقة أفضل شركة ناشئة في سوق السفر العربي 2023، وهو حدث يستضيفه شريك المؤتمر بلج آند بلاي، والذي سيشهد منافسة رواد الأعمال وجهاً لوجه في معركة التكنولوجيا المستدامة. من جهته، قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الناقلة واكبت رحلة نمو المعرض وترسيخ مكانته كحدث متخصص في الصناعة، وساهمت كذلك في نمو دبي التي تحتل موقع الصدارة في السياحة، لافتاً إلى الناقلة بصدد استعادة تشغيل كامل أسطولها من طائرات الإيرباص A380 بنهاية السنة المالية المقبلة، واستمرار التوسع في شبكة الوجهات ونمو السعة المقعدية.

مشاركة الفنادق

بدوره، قال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات آي إتش جي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «انطلاقاً من موقعنا كشريك الفنادق الرسمي لسوق السفر العربي 2023، نتطلع إلى مشاركتنا ووجودنا في النسخة الثلاثين من هذا الحدث المميز والمهم. وتُشكل هذه المشاركة فرصة رائعة لعرض محفظتنا الواسعة من الفنادق في المنطقة، وإطلاق وتعريف الجمهور بالفنادق الجديدة والتي في طور الإنشاء».