للمرة الأولى في تاريخها.. 3.4 تريليون درهم رسملة الأسهم الإماراتية

تجاوزت رسملة الأسهم المحلية حاجز 3.4 تريليون درهم في ختام تعاملات أمس، للمرة الأولى في تاريخها مدعومة بمكاسب أسهم البنوك مع توالي الإعلان عن أرباح قياسية في الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.409 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، منها 2.79 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و618.78 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ونجح مؤشر سوق دبي العام في الصعود لأعلى مستوياته في 11 شهراً ونصف الشهر منذ مايو الماضي، فيما سجلت مؤشرات سوق أبوظبي أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهر ونصف الشهر منذ منتصف مارس الماضي.



واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم منها 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي و421.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 455.9 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 22.2 ألف صفقة.

- سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" 0.77% أو ما يعادل 74.79 نقطة ليغلق عند 9750.75 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.75% أو ما يوازي 72.24 نقطة ليقفل عند 9625.53 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أبوظبي الأول" بنسبة 3.27% مع إعلان البنك تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.9 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو 60%.

وزاد سهم "أبوظبي الإسلامي" بنحو 2.53% بعد تحقيق المصرف نمواً في صافي ربح بنسبة 54% في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 1.1 مليار درهم، وصعد سهم "رأس الخيمة الوطني" بأكثر من 7% مع تسجيل البنك أرباحاً صافية بقيمة 450.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 105% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وارتفعت كذلك أسهم "ملتيبلاي" 2.86% و"أدنوك للحفر" 1.72% و"فيرتيغلوب" 1.32% و"أمريكانا" 1.3% و"أي آند" 1% و"طاقة" 0.93% و"بريسايت" 0.93% و"الياه سات" 0.78% و"الدار العقارية" 0.74% و"بيانات" 0.5% و"أدنوك للتوزيع" 0.46% و"برجيل" 0.44% و"موانئ أبوظبي" 0.31%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة ناهزت 234.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 0.03% عند 395.1 درهم، تلاه "حديد الإمارات أركان" جاذباً نحو 107.5 مليون درهم، ثم "أدنوك للغاز" و"الفا ظبي" بسيولة 97.4 مليون درهم و95.7 مليون درهم على التوالي.

-سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.75% أو ما يعادل 26.13 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوى 3515.91 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 11 مايو الماضي.

دعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" بنحو 3.73% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة جاوزت 99.8 مليون درهم وذلك بعد إعلان البنك تضاعف أرباحه إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليارات درهم في الربع الأول.

كما زادت أسهم "إعمار العقارية" 1.03% و"ديوا" 1.64% و"تيكوم" 1.26% و"سوق دبي المالي" 2.05% و"دبي الإسلامي" 0.74% و"دبي للاستثمار" 3.4% و"سالك" 1.35%. واستحوذ "إعمار العقارية" على المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة 77.8 مليون درهم، تلاه "سوق دبي المالي" جاذباً نحو 33.1 مليون درهم، ثم "سالك" 28.7 مليون درهم.