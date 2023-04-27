الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

للمرة الأولى في تاريخها.. 3.4 تريليون درهم رسملة الأسهم الإماراتية

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
27 ابريل 2023 21:19

تجاوزت رسملة الأسهم المحلية حاجز 3.4 تريليون درهم في ختام تعاملات أمس، للمرة الأولى في تاريخها مدعومة بمكاسب أسهم البنوك مع توالي الإعلان عن أرباح قياسية في الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.409 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، منها 2.79 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و618.78 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ونجح مؤشر سوق دبي العام في الصعود لأعلى مستوياته في 11 شهراً ونصف الشهر منذ مايو الماضي، فيما سجلت مؤشرات سوق أبوظبي أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهر ونصف الشهر منذ منتصف مارس الماضي.


 واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم منها 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي و421.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 455.9 مليون سهم عبر تنفيذ نحو  22.2 ألف صفقة.

- سوق أبوظبي 

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" 0.77% أو ما يعادل 74.79 نقطة ليغلق عند 9750.75 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.75% أو ما يوازي 72.24 نقطة ليقفل عند 9625.53 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أبوظبي الأول" بنسبة 3.27% مع إعلان البنك تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.9 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو 60%.

أخبار ذات صلة
عمومية «دانة غاز» تقر توزيع أرباح بواقع 4.5 فلس للسهم
رسملة الأسهم المحلية تلامس 3.4 تريليون درهم

وزاد سهم "أبوظبي الإسلامي" بنحو 2.53% بعد تحقيق المصرف نمواً في صافي ربح بنسبة 54% في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 1.1 مليار درهم، وصعد سهم "رأس الخيمة الوطني" بأكثر من 7% مع تسجيل البنك أرباحاً صافية بقيمة 450.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 105% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وارتفعت كذلك أسهم "ملتيبلاي" 2.86% و"أدنوك للحفر" 1.72% و"فيرتيغلوب" 1.32% و"أمريكانا" 1.3% و"أي آند" 1% و"طاقة" 0.93% و"بريسايت" 0.93% و"الياه سات" 0.78% و"الدار العقارية" 0.74% و"بيانات" 0.5% و"أدنوك للتوزيع" 0.46% و"برجيل" 0.44% و"موانئ أبوظبي" 0.31%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة ناهزت 234.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 0.03% عند 395.1 درهم، تلاه "حديد الإمارات أركان" جاذباً نحو 107.5 مليون درهم، ثم "أدنوك للغاز" و"الفا ظبي" بسيولة 97.4 مليون درهم و95.7 مليون درهم على التوالي.

-سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.75% أو ما يعادل 26.13 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوى 3515.91 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 11 مايو الماضي.

دعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" بنحو 3.73% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة جاوزت 99.8 مليون درهم وذلك بعد إعلان البنك تضاعف أرباحه إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليارات درهم في الربع الأول.

كما زادت أسهم "إعمار العقارية" 1.03% و"ديوا" 1.64% و"تيكوم" 1.26% و"سوق دبي المالي" 2.05% و"دبي الإسلامي" 0.74% و"دبي للاستثمار" 3.4% و"سالك" 1.35%. واستحوذ "إعمار العقارية" على المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة 77.8 مليون درهم، تلاه "سوق دبي المالي" جاذباً نحو 33.1 مليون درهم، ثم "سالك" 28.7 مليون درهم.

المصدر: وام
الأسهم الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©