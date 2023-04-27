عبد الفتاح شرف.. أول إماراتي يترأس بنكاً عالمياً

دبي (الاتحاد) أعلن بنك HSBC عن تعيين عبد الفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود ليكون أول إماراتي يتسلم هذا المنصب في تاريخ البنك في المنطقة، بينما تم تعيين محمد عبد الرحمن المرزوقي خلفاً له في منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه التعيينات القيادية الجديدة التي تصبح نافذة اعتباراً من مطلع مايو ضمن خطة البنك لتسريع نمو أعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «أتطلع قدماً لمواصلة العمل مع عبد الفتاح شرف في منصبه الجديد كرئيس لمجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود وكذلك دعم محمد عبد الرحمن المرزوقي في منصبه الجديد أيضا كرئيس تنفيذي لبنك HSBC في الإمارات للبناء على تاريخ وجودنا الطويل في الدولة ولتعميق وتقوية علاقاتنا التاريخية والدفع بها نحو آفاق أكبر في مختلف قطاعات أعمالنا في الإمارات ضمن سعينا في تنفيذ استراتيجيتنا وتسريع نمو أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا».

عبد الفتاح شرف

ويتولى عبد الفتاح شرف منصبه الجديد كرئيس لمجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة لمدة 13 عاما إلى جانب إشرافه على إدارة أعمال البنك في كل من الجزائر والبحرين والكويت ضمن منصب رئيس إدارة الأعمال الدولية منذ عام 2017. بينما يأتي تعيين محمد عبد الرحمن المرزوقي في منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة كتتويج لمسيرة مهنية مصرفية طويلة مع HSBC منذ انضمامه للبنك في عام 2002، حيث تولى مسؤوليات عديدة ومتنوعة داخل البنك شملت العمل في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وكذلك في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وصولا إلى توليه الإشراف وقيادة العلاقات المصرفية لأهم عملاء البنك في منصبه الأخير كرئيس للخدمات المصرفية العالمية في الإمارات العربية المتحدة.

محمد عبد الرحمن المرزوقي

ويأتي تعيين عبد الفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في ذكرى مرور خمسة عشر عاما على خدمته في البنك في الإمارات الذي كان انضم إليه في العام 2008 لقيادة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الشخصية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يتولى عبد الفتاح شرف منصبه الجديد خلفاً لسمير عساف الذي سيبقى عضواً غير تنفيذي في مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود وكذلك كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة HSBC الشرق الأوسط القابضة بي في وهي الشركة القابضة لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود.

وقال سمير عساف، رئيس مجلس إدارة شركة HSBC الشرق الأوسط القابضة بي في: «تعكس هذه التعيينات قوة فريق الإدارة التنفيذي لبنك HSBC في الإمارات العربية المتحدة وكذلك الخبرات الكبيرة لكل من عبد الفتاح شرف ومحمد عبد الرحمن المرزوقي التي أسهمت في دعم نمو وتوسع عملاء البنك على الصعيد الدولي. وترتكز خبراتهما على الدور الذي لا يزال يلعبه بنك HSBC في مجال التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بدء أعماله في الدولة قبل 80 عاما تقريبا». كما أن هذه التعيينات تعزز بشكل مباشر الخطة الاستراتيجية لمجموعة HSBC المصرفية في دعم طموحاتها وتسريع نمو أعمالها في المنطقة.

