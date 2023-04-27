عمومية «دانة غاز» تقر توزيع أرباح بواقع 4.5 فلس للسهم

الشارقة (الاتحاد) وافق مساهمو شركة دانة غاز، اليوم، على توصية مجلس الإدارة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 فلس للسهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويستحق حملة الأسهم بتاريخ 4 مايو 2023 (آخر يوم للمشاركة) توزيعات الأرباح المرحلية، ومن المتوقع أن يتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة بتاريخ 25 مايو 2023. وتسهم هذه التوزيعات بزيادة إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن عام 2022 إلى 630 مليون درهم إماراتي أو 9 فلوس للسهم، أي بزيادة قدرها 12.5% بالمقارنة مع توزيعات الأرباح لعام 2021. وتعكس هذه الزيادة في توزيعات الأرباح الأداء التشغيلي القوي للشركة، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية خلال العام. وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة «دانة غاز»: «تعكس موافقة مساهمينا على اقتراح مجلس الإدارة بدفع توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 قوة أدائنا التشغيلي والمالي على مدار العام، عدا عن كونه نتيجة لإيماننا الراسخ بآفاق نمو شركتنا على المدى الطويل، وذلك في إقليم كردستان العراق، حيث سجلنا زيادة ملحوظة في إنتاجنا من الغاز، وكذلك في مصر، حيث نأمل في تحقيق عائد ومردود أفضل من خلال اتفاقية توحيد الامتيازات».