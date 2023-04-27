1.6 مليار درهم صافي أرباح بنك المشرق خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد) سجل بنك المشرق خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي أرباح بلغ 1.6 مليار درهم نتيجة تراجع تكلفة الائتمان 58% على أساس سنوي، وارتفاع الأرباح التشغيلية.

وذكر البنك، في بيان، أن الأرباح التشغيلية بلغت 1.8 مليار درهم، بزيادة 96% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، مدفوعة بنمو الدخل التشغيلي في دولة الإمارات وعبر البلدان الأخرى، فيما تحسنت الكفاءة إذ بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 30.2% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع 40.3% للفترة نفسها من عام 2022، وحافظ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على معدلات تُعد من بين الأفضل في القطاع عند 30.7%، وشهد إجمالي القروض والسُّلف نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي ليصل إلى 91.1 مليار درهم، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.8% في نهاية مارس 2023، وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.9% في نهاية مارس الماضي.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.6% من بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 120.2 مليار درهم، وبلغت نسبة الأصول السائلة 35.6% في مارس 2023، وتحسن قوي في معدل كفاية رأس المال عند 17.4%، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 15.1% في مارس 2023.

تم خفض مخصصات القروض المتعثرة بشكل كبير إلى 96 مليون درهم للربع الأول من عام 2023، وذلك على خلفية تحسن جودة الأصول لتمثل الآن %0.1 فقط من إجمالي القروض، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.9 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية للقروض بنسبة %231.3 في 31 مارس 2023.

200 مليار درهم إجمالي الأصول

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: حقق المشرق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2023 مدفوعًا بالنمو القوي في الدخل التشغيلي وتحسن الكفاءة، إلى جانب التحسن الملحوظ في وضع المخاطر، حيث تضاعفت الأرباح التشغيلية بحوالي مرتين على أساس سنوي، وتخطى إجمالي الأصول حاجز الـ 200 مليار درهم.

وأضاف الغرير أن استراتيجية المشرق الرقمية أثبتت فعاليتها من خلال الزيادة الكبيرة في ودائع العملاء، وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل، والنمو الملحوظ في الأرباح الصافية. ويمكن أن تُعزى هذه الإنجازات المهمة لعدة عوامل أبرزها تحسن جودة الأصول وانخفاض القروض المتعثرة، وتحسن معدل الدخل من غير الفوائد

إلى الدخل التشغيلي.

وأشار إلى أن المشرق عزز أداءه الاستثنائي خلال الربع الأول بمواصلة توسيع حضوره الجغرافي وتنويع منتجاته وخدماته، والذي توج بحصوله على ترخيص لبدء خدماته المصرفية الرقمية في باكستان، والتوسع الكبير في مصر؛ وبفضل أدائه القوي ضمن هذه الأسواق وغيرها من الأسواق الدولية، حصد البنك، خلال الربع الأول، العديد من الجوائز المهمة في الإمارات، ومصر، والكويت، وقطر.

وقال الغرير: مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 28"، يواصل البنك تركيز جهوده على تعزيز الاستدامة، لتسليط الضوء على التزام البلاد بالممارسات البيئية والاجتماعية المسؤولة؛ وخلال الربع الأول من العام الحالي، أحرز البنك تقدمًا لافتًا في جهوده المتعلقة بالاستدامة، وحصل تقريرنا الخاص بالاستدامة على اعتراف من مؤسسة مستقلة كونه يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

تحسين الدخل التشغيلي وتعزيز كفاءة الأعمال

أحمد عبد العال

من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يأتي الأداء المالي القوي للمشرق خلال الربع الأول، ليؤكد على مرونة البنك وقدرته على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، فضلًا عن التزامه الراسخ بتحقيق قيمة غنية ومستدامة للمساهمين؛ وقد أثمرت جهودنا الهادفة لتحسين الدخل التشغيلي وتعزيز كفاءة الأعمال عن تحقيق نمو كبير في الأرباح التشغيلية، كما حافظ البنك على سيولة جيدة ومركز مالي قوي. وأضاف عبدالعال: وبالمضي قدمًا، سنواصل العمل على تطوير وتحسين الخبرات والتجارب التي تترك بصمة إيجابية في الحياة اليومية لعملائنا، وبما يتخطى المنتجات والخدمات؛ وإذ ندرك بأن موظفينا هم العمود الفقري لمؤسستنا، نحرص على مواصلة الاستثمار في تطوير وصقل مهاراتهم، ليتمكنوا من تقديم خدمات استثنائية للعملاء؛ ونتطلع لمواصلة مسيرة النمو والتقدم مدفوعين بالتزامنا بتقديم أفضل قيمة ممكنة لعملائنا ومساهمينا وأبناء مجتمعنا.