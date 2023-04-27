الروبوت «سارة» لإتمام إجراءات مسافري «طيران الإمارات»

افتتحت طيران الإمارات صالة مصغرة في منطقة آي سي دي بروكفيلد بليس بمركز دبي المالي العالمي، تتيح للعملاء حجز الرحلات وإنهاء إجراءات سفرهم وتسليم الأمتعة والتسوق لشراء أساسيات السفر خارج مطار دبي .

ويتمتع مرفق إجراءات السفر والمبيعات، الذي يأتي في إطار استثمارات طيران الإمارات المستمرة لتعزيز تجربة العملاء، بموقع متميز حيث يتيح للمسافرين تسليم أمتعتهم في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل الرحلة، والوصول إلى المطار براحة تامة.

ويستطيع العملاء إنهاء إجراءات سفرهم يومياً من الساعة 8:00 صباحاً إلى 10:00 ليلاً، ليبدؤوا تجربة سفرهم بخدمة سلسة عبر أكشاك الخدمة الذاتية، أو على الكاونترات لدى وكلاء طيران الإمارات، أو بأول إجراءات آلية في العالم بمساعدة الروبوت "سارة Sara".

ويقوم نظام إجراءات السفر الآلي المبتكر والمتحرك (سارة)، بمطابقة الوجوه بجوازات السفر الممسوحة ضوئياً، وتسجيل المسافرين، وإرشادهم إلى منطقة تسليم الأمتعة.

وبفضل شاشته المسطحة LCD قياس 2.5 متر التي تعرض أحدث محتوى للوجهة من طيران الإمارات، بما في ذلك خريطة شاشة تفاعلية تعمل باللمس.

كما يقدم مستشارو السفر المساعدة لشراء تذاكر الرحلات المستقبلية وإدارة الحجوزات القائمة وشراء الترقيات، بالإضافة إلى اختيار المقاعد المفضلة وترتيبات الأمتعة الإضافية إذا لزم الأمر.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "إنجاز إجراءات السفر في المدينة هو أحدث إضافة إلى تجربة السفر مع طيران الإمارات، ما يؤكد التزامنا بتزويد العملاء بمجموعة خيارات مريحة. ويتيح مرفقنا الجديد، الكائن في منطقة مركز دبي المالي العالمي، لعملائنا إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة براحة وسهولة، وتجنب أوقات الذروة في المطار والانتظار في الطوابير".

وأضاف: "يسعدنا التعاون مع آي سي دي بروكفيلد في هذا المشروع، ونتطلع إلى تزويد عملائنا بمزيد من الحلول التي تركز على التكنولوجيا في المستقبل".

من جانبه، رحّب رئيس "آي سي دي بروكفيلد بليس" التنفيذي روب ديفيروكس بافتتاح مرفق طيران الإمارات لإجراءات السفر والمبيعات. وقال: "يسهم المرفق في تعزيز مكانة مقرنا كوجهة جذابة للعاملين والزوار والمقيمين، كما يوفر إنهاء الإجراءات بسلاسة في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة، ما يتيح لركاب طيران الإمارات مزيداً من الوقت لممارسة أعمالهم اليومية وقضاء وقت مثمر في العمل والاستمتاع بأسلوب الحياة الرائع الذي توفره دبي".