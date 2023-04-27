أرباح «الإمارات دبي الوطني» تتضاعف إلى 6 مليارات درهم
مقر بنك الإمارات دبي الوطني
27 ابريل 2023 20:07
دبي (الاتحاد) - ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى أكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى نجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة والاقتصاد الإقليمي الجيد. كما يشكّل هذا أيضاً ربعاً سنوياً قياسياً من حيث الدخل الذي تجاوز 10 مليارات درهم لأول مرة على الإطلاق. وتعكس الزيادة الاستثنائية في الربح هوامش ربح أعلى، ونمو الدخل غير الممول، وانخفاض تكلفة المخاطر نتيجة عمليات التحصيل الكبيرة.
ولعبت السيولة القوية في القطاع دوراً بارزاً في دعم نمو الودائع بواقع 35 مليار درهم أو 7%، بما في ذلك زيادة إضافية قدرها 19 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة 3% في أنشطة الإقراض ونمو استثنائي في الموجودات.
تحسن جودة الائتمان
وتحسنت جودة الائتمان بسبب عمليات التحصيل الكبيرة مما يُبرز نمو الاقتصاد في المنطقة بالتزامن مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 66%. كما حققت كافة وحدات الأعمال دخلاً أعلى وتحسّناً في الربحية. وخلال الفترة، قمنا بطرح منتجات وخدمات رقمية جديدة وتحديث استراتيجيتنا ضمن نطاق تواجد البنك خارجيا لدعم فرص النمو المستقبلي. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 64% ليصل إلى 10.5 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع وارتفاع أسعار الفائدة التي كان لها أثر واضح على تحسن الهوامش والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات، كما ارتفع صافي هامش الفائدة بشكل كبير بواقع 145 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.05%.
انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 66% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية التحصيلات الناجحة، حيث ارتفعت نسبة التغطية إلى 152%، وشهدت جودة الائتمان تحسناً نتيجة انخفاض معدل القروض المتعثرة بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 5.6%، مما أتاح تحسناً في مؤشرات التوجيهات الاسترشادية لجودة الائتمان.
جذب الودائع وخفض تكلفة التمويلات
وارتفعت قروض العملاء بنسبة 3% في الربع الأول 2023 الذي شهد أعلى نسبة إصدار قروض للأفراد على الإطلاق لكل من قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، بالإضافة إلى زخم قوي للقروض الجديدة للشركات، ونمت الودائع بنسبة 7% أو 35 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023، بما في ذلك ارتفاع بقيمة 19 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يدل على جدوى وفعالية استراتيجية البنك لجذب الودائع وخفض تكلفة التمويلات. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 782 مليار درهم، فيما عكست نسبة تغطية السيولة البالغة 187% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.8% قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للازدهار.
تحفيز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت أرباح البنك بأكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليار درهم في الربع الأول 2023، ما يعكس نجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة والاقتصاد الإقليمي الجيد. وبصفتنا بنكاً رائداً في المنطقة، فإننا ندعم بشكل كامل التزام دبي بمواصلة تطوير وتحفيز ريادة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وترسيخ موقعها كمدينة للفرص والابتكار».
ارتفاع الدخل وانخفاض تكلفة المخاطر
من جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق البنك دخلاً قياسياً في الربع الأول من عام 2023، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 64% ليصل إلى 10.5 مليار درهم، على خلفية ارتفاع حجم المعاملات وتحسن الهوامش نتيجة أداء بنية التمويل الفعالة وارتفاع أسعار الفائدة. كما حققنا أيضاً أرباحاً ربع سنوية قياسية بلغت 6 مليار درهم، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الدخل وانخفاض تكلفة المخاطر بشكل كبير بفضل عمليات التحصيل الكبيرة، وتعتبر أعلى أرباح ربع سنوية يحققها بنك إماراتي».