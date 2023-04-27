4 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الأول» بنمو 60% الربع الأول

حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول صافي أرباح بقيمة 3.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 60% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022 و70% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعد استثناء أرباح بيع حصة من ماغناتي في الربع الأول من عام 2022.

وقال البنك، في بيان، إنه حقق إيرادات تشغيلية بلغت 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 14% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022، و51% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الزخم المستمر لفئات الأعمال كافة، وتعزيز تنمية إيرادات المنتجات في مختلف المناطق.

وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 18.5% بنهاية شهر مارس من عام 2023، كما بلغ معدل حقوق الملكية الشق الأول 13.2%، وبلغت الودائع 80 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، الأمر الذي يؤكد قوة التصنيف الائتماني عند AA.



استراتيجية النمو

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن البنك استهل عام 2023 بتحقيق نتائج قوية استكمالاً للأداء القياسي لعام 2022، والإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث شهدت هذه المؤشرات تحسناً ملحوظاً نتيجة الزخم المستمر لجميع مجالات الأعمال وضمن مختلف فئات الإنتاج، ضبط التكاليف والمخاطر وقدرتنا على متابعة ومواكبة ظروف السوق المتغيرة. وتظهر المساهمة الملحوظة للعمليات التشغيلية الدولية مدى تأثير تنوع الأعمال والخدمات ضمن استراتيجية المجموعة للنمو«.

وأضافت الرستماني:»على الرغم من التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في الأسواق العالمية، تواصل مجموعة بنك أبوظبي الأول أداءها المتميز انطلاقاً من الأسس المتينة لقوة الميزانية العمومية ومعدلات السيولة ورأس المال. ونجحنا خلال الربع الأول في استقطاب نسبة عالية من ودائع العملاء بلغت 80 مليار درهم، ما يؤكد متانة العلاقات مع العملاء، وتصنيفنا الائتماني المتميز AA- أو ما يعادله، باعتبارنا أحد أكثر البنوك أماناً في العالم«.



الامتثال والحوكمة

وتابعت:»واصلنا خلال الربع الأول من العام الحالي مواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء ضمن مختلف الفئات، وسنقوم بتوظيف نطاق أعمالنا الواسع وتخصصنا وشراكاتنا المتميزة والقدرات التحويلية للتكنولوجيا، لبناء مؤسسة مصرفية عصرية تتمحور حول خدمة العملاء وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل. وشهدت استراتيجية أعمالنا مواصلة تعزيز وتنويع عروض المنتجات والخدمات، وترسيخ حضورنا في الأسواق ذات الأولوية والأسواق الاستراتيجية، وحافظنا في الوقت ذاته على أعلى معايير إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة، كما تابعنا العمل على ترسيخ مكانتنا التنافسية من خلال الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية، كالكفاءات البشرية والمبادرات التقنية والرقمية".

وأوضحت أن بنك أبوظبي الأول يواصل الحفاظ على مكانته الرائدة لمواجهة التحديات والأزمات وتحقيق النمو المستدام ورسم ملامح مستقبل صناعة الخدمات المالية والمصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويسرني رؤية الفرص الواعدة التي تنتظر أعمال البنك في الوقت الذي نواصل فيه دعم طموحات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.



القروض والسلفيات

وبحسب بيان البنك، بلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 473 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وبلغت ودائع العملاء781 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 30% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 316 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الماضي.

وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 151%، كما حافظت نسبة القروض المتعثرة على استقرارها عند 3.8% في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 101%، وارتفع معدل حقوق الملكية - الشق