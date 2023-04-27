"الاتحادية للضرائب" تبدأ استقبال طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن تشغيل المساجد

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب استقبال طلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة المدفوعة لتشغيل المساجد عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لبناء المساجد وتشغيلها، والقرار الوزاري بهذا الشأن، الذي بدأ العمل به ويطبق على جميع المساجد في الدولة، على أن يتم تقديم طلبات الاسترداد خلال مُهَل زمنية مُحدَّدة استناداً إلى تاريخ بدء تشغيل المسجد من قبل مُقدِّم الطلب. وأشارت في بيان اليوم إلى أن القرار الوزاري بشأن تحديد مُهَل ودورية تقديم طلبات استرداد ضريبة المُدْخَلات المُتَكَبَّدة عن بناء المساجد وتشغيلها؛ حدد الفترة من أبريل 2023 حتى سبتمبر من العام ذاته لاستلام الهيئة طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة بالمساجد التي بدأ تشغيلها قبل الأول من يناير 2022، وذلك عن الضريبة المُتَكَبَّدة عن التشغيل خلال جميع السنوات من 2018 حتى 2022، وحدد الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر المقبلين 2023 لاستلام الهيئة طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة بالمساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وما بعده وذلك عن سنة 2022. وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بكافة المساجد فيتم تقديم طلبات استرداد الضريبة المُتعلقة بتشغيلها عن السنوات التي تلي 2022 خلال الفترة من يناير حتى أبريل من السنة التالية لتَكَبُّد نفقاتها. وقال خالد علي البُستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب " أطلقت الهيئة في نوفمبر الماضي آلية استرداد ضريبة القيمة المُضافة المُتَكَبَّدة عن بناء وتشغيل جميع المساجد في الدولة بخطوات تتميز بالسهولة والوضوح من خلال منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، وذلك وفقاً للمعايير المُحدَّدة بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن الذي يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تشمل شروط تقديم الطلبات، والنفقات القابلة لاسترداد ضريبة مُدخلات بناء المساجد، وتشغيلها والمُستندات المطلوبة للاسترداد". وأضاف "حرصاً على تسهيل وتسريع إجراءات الاسترداد صدر قرار وزاري بتحديد فترات زمنية لتقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء المساجد وتشغيلها استناداً إلى تاريخ الانتهاء من بناء المسجد". وأشار البُستاني إلى أنه ضمن سياسات الهيئة التوعوية للتعريف بالمستجدات والتحديثات المستمرة بالنظام الضريبي تم إصدار دليل إرشادي حول آلية وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساجد وتشغيلها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة دليلاً، ويتضمن الدليل شرحاً مُفصلاً حول جميع الأمور المتعلقة باسترداد الضريبة عن بناء المساجد وتشغيلها، ومنها المعايير المطلوبة للمُؤهَّلين للاسترداد، والمُستندات المطلوبة، والنفقات القابلة للاسترداد، والخطوات الإلكترونية التي تتم من خلالها عمليات الاسترداد بسهولة ووضوح. ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب جميع المعنيين للاطلاع على قرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، وكذلك الاطلاع على الدليل الذي يتضمن معلومات وافية حول الإجراءات والبرنامج الزمني لفترات استلام طلبات الاسترداد.وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن فإنه يجب توافر شروط أساسية لأحقية تقديم طلب استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن تشغيل المساجد، حيث يحق للمُشغِّل طلب استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن سلع أو خدمات مرتبطة مباشرة بتشغيل المسجد وصيانته، على ألا تكون مرتبطة بالملحقات التجارية للمسجد أو تشغيلها، ويجب أن يكون المسجد مسجلاً كمسجد لدى السلطة المُختصَّة، كما يجب أن يحمل المُشغِّل تصريحاً خطياً محدد المدة صادراً من السلطة المُختصَّة لتشغيل المسجد عن الفترة التي يتقدم بطلب الاسترداد عنها، موضحة أن المُستندات المطلوبة لتقديم طلب استرداد ضريبة المُدخلات المُتكبَّدة عن تشغيل المسجد تشمل نسخة من الهوية الإماراتية أو الجواز، إضافة إلى شهادة الحساب المصرفي، وجدول المصاريف المُتكبَّدة عن تشغيل المسجد، ونسخة عن أعلى خمس فواتير ضريبية.

المصدر: وام