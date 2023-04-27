متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023

حققت الشركة نمواً في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام بنسبة 300% مقارنة مع الربع الأخير من العام السابق، مسجلةً مبيعات قياسية خلال شهري فبراير ومارس

أعلنت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، عن تحطيمها لعدة أرقام قياسية سابقة مع وصول قيمة مبيعاتها العقارية في الربع الأول من العام 2023 إلى أكثر من 1.2 مليار درهم إماراتي.



واقتربت قيمة الصفقات العقارية التي سجلتها الشركة في أبوظبي خلال الربع الأول فقط من إجمالي قيمتها في عام 2022 بأكمله، والذي شهد مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي. وتجاوزت مبيعات شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في شهر فبراير 400 مليون درهم إماراتي، بينما وصلت في مارس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع عند 600 مليون درهم إماراتي.

وجاء نشاط سوق العقارات في أبوظبي في الربع الأول مدفوعاً بدخول مطورين حاليين وجدد إلى السوق، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة مثل جزيرة رمحان من شركة إيجل هيلز، و"سي لا ڤي" من شركة ناين ياردز، ومشروع "أوهانا باي ذا سي" من شركة أوهانا والذي تم بيعه حصرياً من قبل شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أقل من 30 يوماً.



وينحدر معظم المشترين الذين عقدوا صفقات مع متروبوليتان كابيتال العقارية في هذا الربع، من دول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة ورابطة الدول المستقلة والهند. ويقوم معظم المستثمرين بالانتقال مع عائلاتهم وأعمالهم إلى العاصمة الإماراتية للاستفادة من سمعتها المتنامية كمدينة آمنة للعائلات، علاوة على تشريعاتها وسياساتها التقدمية في مجال الأعمال التجارية.

وفي تعليقٍ له، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "يفضل الناس الاستثمار في أبوظبي لأن سعر القدم المربع لا يزال تنافسياً للغاية مقارنة بالمدن العالمية الأخرى رفيعة المستوى. وفي الحقيقة لم يكن قطاع العقارات فائقة الفخامة موجوداً في الماضي، إلا أننا نشهد الآن توافر هذه الفئة من العقارات في السوق. ويقدم المطورون منتجات فائقة الجودة تجذب اهتماماً كبيراً من أثرياء من جميع أنحاء العالم".

هذا وسجلت متروبوليتان كابيتال العقارية زيادة في مبيعاتها على الخارطة بنحو أربع مرات تقريباً، بينما زادت مبيعات السوق الثانوية بنسبة 20٪ في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.



وشهدت الشركة زيادة في مبيعات العقارات الفاخرة بنسبة 100٪، وذلك على خلفية إطلاق مشروع جزيرة رمحان، والاستمرار بأعمال الإنشاءات في مشاريع "سي لا ڤي"، بما في ذلك مشروع السعديات غروف، والجرف وغيرها من المشاريع.

وسجلت مبيعات الشقق والفلل خلال الربع الأول من العام نمواً بنسبة 1.5% و2% على التوالي، بينما واصلت مجتمعات الفلل الرئيسية في أبوظبي تسجيل طلب قوي، حيث سجل بعضها زيادة بنحو 3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.



وأضاف راتسكيفيتش: "على الرغم من أن أداء السوق كان بطيئاً نوعاً ما خلال شهر رمضان، إلا أننا نتوقع أن يقوم المطورون بإطلاق عدة مشاريع جديدة في الفترة القادمة، لا سيما في قطاع العقارات فائقة الفخامة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على السوق. وسيفوق أداء العقارات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم إماراتي، وخاصة الفلل، أداء القطاعات الأخرى، كما أننا نتوقع أيضاً أن يحقق قطاع الشقق الفاخرة أداءً جيداً. أما قطاع العقارات معقولة السعر ومتوسطة الحجم فسوف تحافظ على مستوياتها الحالية. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط سعر القدم المربع بنسبة 5-10%، وهو أمر جيد بالنسبة للسوق".

وإلى جانب شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضاً شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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