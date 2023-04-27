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الاقتصادي

الذهب يزداد بريقاً مع هبوط الدولار

الذهب يزداد بريقاً مع هبوط الدولار
27 ابريل 2023 09:19

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل.


وبحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.50 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2005.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

 

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المصدر: وكالات
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أسعار الذهب
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