أجندة حافلة بالفعاليات في أبوظبي مايو المقبل

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي، خلال شهر مايو المقبل، أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات، تُمثل قطاعات حيوية متنوعة، أبرزها قطاعات الاستثمار والاقتصاد والثقافة والترفيه والفن والنقل الجوي والبري والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية.

وبحسب أجندة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يشهد المركز أكثر من 10 فعاليات من معارض ومؤتمرات خلال شهر مايو في مختلف القطاعات.

ففي الثالث من مايو المقبل، توفر جولة أوراكل كلاود وورلد في أبوظبي، والتي تقام سنوياً، فرصة المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي الحافل بأبوظبي، وتتيح الجولة للمشاركين فرصة التعرف على الأفكار والمهارات والحلول المناسبة لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات في أكبر تجمع لمجتمع أوراكل في المنطقة.

المؤتمر العالمي للمرافق

يمثل المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه طاقة في الفترة بين 8 إلى 10 مايو في «أدنيك»، منصة عالمية لسلسة القيمة لمرافق الطاقة والمياه، ويوفر المؤتمر فرصة متنوعة للمشاركين لاكتساب نظرة ثاقبة في عالم المرافق.

ويعقد ملتقى الاستثمار السنوي في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023 بـ «أدنيك»، وهو إحدى مبادرات مؤسسة ملتقى الاستثمار السنوي، المؤسسة الدولية المستقلة التي تلتزم بتمكين الاقتصاد العالمي من خلال ابتكار استراتيجيات تسويق فعالة، وتسهيل فرص تعزيز الإنتاجية والتوسع الاقتصادي.

ويعد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية الذي يقام في الفترة بين 15 و16 من مايو في «أدنيك»، الفعالية السنوية الأكبر والأبرز للسكك الحديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتمثل أنشطة المعرض أكبر ملتقى لقادة قطاع النقل وممثلي الحكومات من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، وينطلق بالتزامن مع مؤتمر «السكك الحديدية» معرض الطرق والمرور الشرق الأوسط 2023 الذي يقام بين 15 و16 من مايو، ويهدف إلى تشجيع تبادل المعارف والأفكار وتسليط الضوء على مقدمي الحلول المبتكرة المتخصصين بتطوير أبرز مشاريع البنية التحتية وأكثرها تميزاً وفق أعلى المستويات العالمية.

أبرز التقنيات

ويجمع حدث «موبيليتي لايف» الذي ينطلق أيضاً بين 15 و16 من مايو، أبرز المبتكرين لاستعراض تقنياتهم وأفكارهم المبتكرة والتواصل مع الجهات المعنية من مختلف القطاعات والاختصاصات، بما يتيح طرح رؤى معمقة والارتقاء بمستويات التعاون فيما بينهم.

ويمثل مؤتمر «إياتا»، الاتحاد الدولي للنقل الجوي للسلامة الـ 35 الذي يقام بين 16 و18 من مايو المقبل، الفعالية السنوية الأبرز في قطاع النقل الجوي، فهو يجمع قادة الصناعة من شركات الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات الأرضية والشركات المصنعة. وتقام الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية في 21 و22 من مايو المقبل، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات في مجال النشر، والتوجهات الجديدة للمحتوى العربي، ويسعى لتسهيل سبل الحوار بين جهات النشر وصنّاع المحتوى وقادة الفكر ورواد الأعمال على اختلاف توجهاتهم الإبداعية.

وتنطلق جائزة الشيخ زايد للكتاب بين 22 و25 من مايو المقبل، وهي تأتي تقديراً لمكانة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره الرائد في التوحيد والتنمية وبناء الدولة والإنسان، وهي تعد جائزة مستقلة تمنح كل سنة لصناع الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها الأثر الواضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية، وفق معايير علمية وموضوعية.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب

ويمثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب القلب النابض لقطاع صناعة النشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ينطلق بين 22 و28 مايو المقبل في «أدنيك»، ويعد منبراً أدبياً بارزاً ومركزاً لقطاع النشر في المنطقة، ويستقطب المعرض أبرز الأدباء من جميع أنحاء العام إلى أبوظبي لتحويل العاصمة الإماراتية إلى مركز عالمي لعقد النقاشات حول حقوق النشر وتوقيع اتفاقيات الترخيص، وغيرها.

وتنطلق قمة ابتكار السيارات الكهربائية في الفترة بين 29 إلى 31 من مايو في «أدنيك»، ومن المتوقع أن تشهد سوق المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً كبيرةً للنمو والأعمال خلال العقد المقبل. وتعد القمة منصة فريدة من نوعها في الجمع بين التقنيات المتطورة ذات الصلة في فعالية واحدة، ما يتيح للمشاركين التواصل عبر سلاسل القيمة والاستفادة من الفرص الجديدة من خلال التقنيات التي تستعرضها القمة.

فعاليات رياضية وترفيهية في «الاتحاد أرينا»

يشهد الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، في السابع من مايو المقبل، حفلاً موسيقياً لفرقة «باك ستريت بويز» الشهيرة. ويشهد الاتحاد أرينا أيضاً يومي 13 و14 من مايو المقبل انطلاق حدث «مونستير جام»، حيث ستحظى العائلات وعشاق رياضة السيارات بتجربة شائقة عند مشاهدة تحدي الشاحنات التي يبلغ وزنها 5 أطنان، وتنافسهم وجهاً لوجه في سلسلة من المسابقات المختلفة، بما في ذلك مسابقات المهارات والأسلوب الحر، وفي 26 مايو تنطلق فعاليات أكاديمية الفيلم الهندي الدولية للاحتفال بالموسيقى الهندية والرقص الهندي والأزياء وعروض لمشاهير في صناعة «بوليوود» الموسيقية، وفي 27 من مايو تنطلق جوائز أكاديمية الفيلم الهندي الدولية.

ووفق أجندة موقع «زوروا أبوظبي»، ينطلق في المجمع الثقافي، العرض المسرحي «سامرا» في 26 مايو، والذي يستكشف حياة مجموعة وعلاقة أعضائها عند حدوث ظرف استثنائي- مرتبط جميعاً بفن الطرب واستخدامه للتعبير عن الذات، وفي 4 من مايو يشهد المجمع الثقافي حدث «حوار مع الفنان باسكال مارتين تايو»، وفي 17 إلى 18 من مايو ينطلق حدث «صنع الفن بالأشياء الموجودة» مع الفنانة مريم الزياني، أما في 3 من مايو، تنطلق فعالية تجربة «بيت بيت» في مكتبة أبوظبي للأطفال، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.