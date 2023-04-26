8 دقائق للتخليص الجمركي في الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الجهود المتواصلة لقطاع الجمارك في الدولة لتطبيق مبادئ تيسير التجارة، أسهمت في تقليص زمن التخليص الجمركي في الدولة، وتعزيز التسهيلات التي تدعم حركة سلاسل الإمداد في التجارة الدولية، لافتاً إلى أن متوسط زمن التخليص الجمركي بالدولة بلغ 8 دقائق لعام 2022، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة التزام الجمارك المحلية بالسياسات والإجراءات الجمركية إلى 95.7% خلال عام 2022 مقابل المستهدف المقدر بـ90%.

وأشار نجاح جهود قطاع الجمارك ضمن منظومة التجارة الخارجية في الدولة في تحقيق معدلات نمو قياسية في معدلات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على الرغم من التداعيات الدولية وأزمة جائحة «كورونا» على الاقتصاديات العالمية، حيث أسهمت حزمة الحوافز الجمركية والتحسينات المستمرة في الإجراءات والعمليات الجمركية في نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بنسبة 17% في عام 2022، ليصل إلى 2.233 تريليون درهم في معدل غير مسبوق بدعم من النمو القياسي في الصادرات غير النفطية للدولة.

وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بـ«الهيئة»، إن الإدارة العامة للجمارك استكملت جهودها لتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، حيث وصل عدد رحلات التتبع المنفذة في إطار النظام 11228 رحلة بعد توزيع وتركيب عدد 3169 جهاز تتبع عبر 30 منفذاً جمركياً على مستوى الدولة. وقال: «نجحت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تطبيق نظام تير الإمارات الإلكتروني (UAE-TIR) الذي يربط حالياً دولة الإمارات مع 60 دولة في أنحاء العالم والذي يعد نظاماً للعبور الجمركي الدولي ونظام النقل العام الوحيد الذي يسمح للبضائع بالعبور من بلد المنشأ إلى بلد المقصد في مقصورات تحميل مختومة مع الاعتراف بالرقابة الجمركية على طول سلسلة التوريد».

الضبطيات الجمركية

وقال أحمد الفلاسي، إن البينات الإحصائية للإدارة العامة للجمارك تشير إلى أن إجمالي عدد الضبطيات الجمركية على مستوى الدولة خلال عام 2022 ارتفع إلى 19 ألفاً و741 ضبطية، منها 6 آلاف و511 ضبطية للمواد المخدرة، مما ساعد على تأمين المجتمع وحماية الشباب من المخاطر الصحية والأمنية والاجتماعية المترتبة على تلك الآفة الخطيرة. كما قامت وحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 التابعة للإدارة العامة للجمارك بتنفيذ 1217 مهمة تفتيشية على العديد من المراكز الجمركية خلال العام المنافذ الحدودية.

التجارة البينية

شهد عام 2022 ارتفاع حجم التجارة بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية المحولة من دولة الإمارات إلى دول المجلس، حيث بلغ إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المحولة بين دول التعاون خلال عام 658.2 مليون درهم، قامت الإمارات بتحويل 568.7 مليون درهم بنسبة 99% منها إلى دول مجلس التعاون، بينما حولت دول «التعاون» إلى الإمارات 89.5 مليون درهم بنسبة 100% من مستحقاتها على دول المجلس، مما يؤكد قيمة دولة الإمارات كبوابة تجارية إقليمية لدول المجلس.

الابتكار والتحول الرقمي

قال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن عام 2022 شهد نجاح قطاع الجمارك بالدولة في تحقيق مستهدفات الابتكار وخطة التحول الرقمي في مجال العمليات الجمركية، تنفيذاً لتوجهات القيادة الحكيمة، وتمكنت إدارات الجمارك على مستوى الدولة من تحقيق التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وابتكار الأنظمة الذكية والبرامج الرائدة لإدارة عملية التفتيش والمخاطر والمشاريع والمنصات الجمركية، مما أسهم في بناء وتعزيز القدرات وتحقيق الريادة العالمية.