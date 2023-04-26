%54 نمو صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي ربح مجموعة أبوظبي الإسلامي 54% خلال الربع الأول من عام 2023، ليبلغ 1.1 مليار درهم مقابل 715 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وارتفعت الإيرادات 45% في الربع الأول من عام 2023 إلى ملياري درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وزاد الدخل من مصادر التمويل 81% ليبلغ 1.4 مليار درهم مع نمو بنسبة 21% في العائد على متوسط الأصول، ما انعكس في زيادة هامش الربح الصافي ليصل إلى 4.35% مقارنةً بنسبة 2.92% في الفترة نفسها من عام 2022، رغم الزيادة في تكلفة التمويل.

وانخفض الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 1% ليبلغ 611 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، نتيجة تراجع إيرادات الاستثمار بنسبة 16%.

وارتفع إجمالي الأصول اعتباراً من 31 مارس 2023، بنسبة 24% منذ 13 مارس 2022، ليصل إلى 172.1 مليار درهم، ما يعزى بشكل رئيسي إلى نمو صافي التمويل وزيادة السيولة والأرصدة لدى البنوك المركزية ونمو محفظة الاستثمارات.

وزاد إجمالي تمويل المتعاملين 19% إلى 112.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو التمويل للجهات الحكومية وهيئات القطاع العام والشركات والمؤسسات المالية بنسبة 15%، بينما سجلت محافظ تمويل الأفراد نمواً بمقدار 11%.

وارتفعت المحفظة الاستثمارية للمصرف بنسبة 22% لتبلغ 21 مليار درهم حتى تاريخ 31 مارس 2023.

ووصلت قيمة ودائع المتعاملين إلى 142 مليار درهم بنهاية مارس 2023، مسجلةً بذلك ارتفاعاً 28% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 15% لتبلغ 97 مليار درهم إماراتي، بما يشكل حوالي 68% من إجمالي ودائع المتعاملين.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات سليمة من السيولة مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 80.3% بالمقارنة مع 86.6% في 31 مارس 2022.