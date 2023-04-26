مجموعة الإمارات تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة للاستدامة

دبي (الاتحاد)

انضمت مجموعة الإمارات التي تضم طيران الإمارات ودناتا إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة UNGC، وهو مبادرة عالمية طوعية تعزز ممارسات الأعمال المسؤولة والنهوض بأهداف التنمية المستدامة SDGs، وذلك بهدف تعزيز جهود الاستدامة عبر مختلف عمليات المجموعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إنه في عام الاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا في مجموعة الإمارات الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ما يشكل خطوة أخرى متقدمة في جهودنا لترسيخ ممارسات مستدامة ومسؤولة عبر عملياتنا.

وأضاف سموه: دأبت طيران الإمارات ودناتا على اتباع نهج متوازن للنمو، ونحن ماضون دون كلل في سعينا للتميز والتقدم واحتضان قيم التسامح والاحترام، ما يعكس رؤية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل. ونواصل الاستثمار في التقنيات والموارد البشرية والشراكات لتحسين أداء أعمالنا وتوسيع تأثيرنا الإيجابي على المجتمعات التي نخدمها وتقليل تأثيرنا البيئي».

وبانضمامهما إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة تلتزم طيران الإمارات ودناتا بتنفيذ المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه الجهود سنوياً، وستستفيد المجموعة من الوصول إلى أدوات وموارد الاتفاق الواسعة للتعامل مع موظفيها في جميع أنحاء العالم وتحسين تعليمهم وتدريبهم في مجال الاستدامة.

إلى ذلك، احتفت طيران الإمارات في اليوم العالمي للطيارين بطياريها ذوي المهارات والكفاءة العالية لمساهماتهم في السفر العالمي وعملياتها في وقت تواصل جهودها لاستقطاب مزيد من الطيارين للعمل لديها برتبة قبطان وطيار مساعد «ضابط أول».

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما أطلقت طيران الإمارات عملياتها يوم 25 أكتوبر 1985 كان الطيارون ضمن صفقة الطائرتين المستأجرتين من الخطوط الجوية الباكستانية الدولية. وأما اليوم، فإن مجتمع الطيارين في طيران الإمارات يضم نحو 4000 محترف من 111 جنسية منهم 400 مواطن إماراتي.