رسملة الأسهم المحلية تلامس 3.4 تريليون درهم

أبوظبي (وام)

لامس رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية حاجز 3.4 تريليون بعدما نجحت في إضافة مكاسب بأكثر من 13.6 مليار درهم في ختام تعاملات جلسة أمس.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.382 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.396 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.783 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و612.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي و382.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 379.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.4 ألف صفقة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً سيولة بنحو 238.7 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغيير عند 395 درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 139.2 مليون درهم واستقر عند 3.28 درهم، ثم «الفا ظبي» بسيولة 101.4 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 2.67% إلى 22.3 درهم.

وفى سوق دبي، استحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة جاوزت 57.2 مليون درهم، تلاه «سالك» بنحو 48.2 مليون درهم.