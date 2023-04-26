مبادرات وشراكات جديدة لـ «الدار» في مجال المسؤولية الاجتماعية

سيد الحجار (أبوظبي)

استثمرت شركة الدار العقارية أكثر من 42 مليون درهم في برامج المسؤولية الاجتماعية على مدار عام 2022، كما واصلت إبرام اتفاقيات جديدة، وتوسيع شراكاتها القائمة، بما في ذلك شراكاتها مع الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وهيئة الرعاية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع، ما مكّن الشركة من دعم المبادرات التي توفر وصولاً عاجلاً إلى خدمات الإسكان والرعاية الصحية والتعليم. وقالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية لـ «الاتحاد»: إن الشراكات مع المؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية والشركات الخاصة تساعد الشركة في توسيع خطط ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، موضحة أنه من خلال الشراكات مع العديد من أصحاب المصلحة وتكاتف الجهود وتوحيد وجهات النظر المتنوعة، يمكن توسيع نطاق البرامج والمبادرات لإحداث تأثيرٍ أكبر، وتوفير حلولٍ مبتكرة للمشاكل الاجتماعية.

وقالت المفلحي: نجحت «الدار» في إنجاز عدد من البرامج المهمة التي غيّرت حياة الناس والمجتمعات، وفخورون بالطريقة التي كرّست بها الدار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية للتركيز على الشراكات الاستراتيجية عوضاً عن التبرعات الخيرية، حيث أتاح لنا ذلك إحداث تغيير أكبر في مجتمعاتنا، والارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات، لاسيما من خلال شراكاتنا مع صندوق الوطن، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، والأولمبياد الخاص، ومؤسسة زايد العليا، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

اتفاقيات جديدة

وقعت «الدار» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مارس الماضي، اتفاقية جديدة لتعزيز شراكتهما طويلة الأجل، بهدف دعم الجهود الإنسانية المحلية والدولية، وتعزيز الأهداف الإنسانية من خلال حشد الجهود والموارد لتنفيذ المشاريع المشتركة والبرامج المتكاملة والمبادرات الاستراتيجية الأخرى.

وخلال العام الماضي، كانت الدار العقارية أحد الرعاة الرئيسيين لحملة الشتاء السنوية التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحت شعار «أنتم الأيادي الدافئة»، حيث استهدفت الحملة إغاثة 500 ألف شخص في 31 دولة ممن تضرروا بشدة من الظروف الجوية القاسية خلال فصل الشتاء، وتضمنت المساعدات توفير الاحتياجات الأساسية مثل الملابس الشتوية والأغطية ووقود التدفئة والمواد الغذائية والإمدادات الطبية والتي تولت الهلال الأحمر الإماراتي توزيعها.

كما أعلنت «الدار» ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي مؤخراً تجديد شراكتهما الاستراتيجية إلى عام 2025.

وكانت «الدار» دخلت في شراكة رسمية مع المؤسسة منذ عام 2019 لتقديم الدعم الواسع لأعمال الأولمبياد وبرامجه الرياضية والصحية والتعليمية، حيث ستواصل الشراكة الاستراتيجية تمكين أصحاب الهمم من خلال برامج الإثراء، وكجزءٍ من التعاون، ستقدم الدار خدمات الرعاية للأولمبياد فضلاً عن المساحات المكتبية وخدمات الدعم، فيما سيحظى موظفو الشركة بمجموعة متنوعة من فرص التطوع في فعاليات الأولمبياد. كما أطلقت الدار برنامج «ثرايف» للمنح الدراسية في عام 2022 لدعم أبناء الأسر محدودة الدخل، وتمكينهم من الوصول إلى التعليم الجيد في المؤسسات التابعة للدار، وذلك بهدف تعزيز مستويات التنوع والاندماج في مجتمعاتها.

شراكات استراتيجية

وأكدت المفلحي أهمية تبني نموذج الشراكة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، موضحة أنه رغم أن العديد من المؤسسات قادرة بطبيعة الحال على تنفيذ برامجها الخاصة للمسؤولية الاجتماعية، إلا أن الشراكات تتيح مضاعفة تأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، عبر الاستفادة من وجهات نظر مختلفة وخبرات متنوعة لابتكار أفضل الحلول للمشكلات المجتمعية الملحة، وفي ذات الوقت، تغدو برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية مع توقعات أوضح بشأن النتائج، مما يجعل تلك البرامج أكثر تركيزاً وطموحاً. وأضافت: لا يقتصر نموذج الشراكة هذا على المسؤولية الاجتماعية للشركة، إذ نعتمد على شركائنا في جميع قطاعات الأعمال لضمان تحقيق أهدافنا المشتركة، فعلى سبيل المثال، وقعت الدار، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى، اتفاقية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومن خلال هذه الشراكة، سنوفر الدعم لمشروع «قرى الإمارات»، والذي يهدف إلى تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، من خلال إشراك جميع القطاعات الحكومية والخاصة التي، بلا شك، ستطور الخدمات والمرافق اللازمة على أتم وجه.

تغير إيجابي

وفيما يتعلق بأولويات المسؤولية الاجتماعية لشركة الدار، قالت المفلحي: تتمثل أولوية الدار في بناء مجتمعات مزدهرة، ونسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إحداث تغييرات بيئية واجتماعية إيجابية تساعد على بناء مجتمعات شاملة وسعيدة وصحية ومرنة من خلال الشراكات الاستراتيجية.

وأضافت: نتطلع إلى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والارتقاء بمستويات الصحة والرَّفاه في مجتمعاتنا، وتحسين مستوى الاندماج الاجتماعي لإتاحة الفرصة ذاتها أمام الجميع للاستمتاع بالحياة والازدهار في مجتمعاتهم، كما نسعى إلى الاستثمار في ابتكار حلول مرنة تؤثر بشكل إيجابي على مجالات التركيز في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتابعت: هناك العديد من المجالات التي تستوجب المزيد من التركيز والتطوير في أي مجتمع، ولذلك نعمل بشكل مستمر على الاستعانة بشركائنا لدراسة احتياجات المجتمع المفترض لذلك المشروع وتحديد المجالات التي تتطلب مساعدتنا، وبالاستناد إلى ذلك، تساعدنا برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة في دعم نمو مجتمعات صحية وسعيدة وشاملة.

وعن أبرز التحديات التي تواجهها الشركة في تصميم وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، أوضحت المفلحي أن قياس مدى نجاح هذه البرامج بدقة يعد من أبرز التحديات.

مؤشرات عالمية

أثمر نهج «الدار» الاستراتيجي في دمج المعايير البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في نموذجها التشغيلي، إعلانها عن تحسن تصنيفها السنوي في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 3 مؤشرات عالمية رئيسية.

وسجّلت الدار زيادة بمقدار نقطتين على مؤشر «داو جونز للاستدامة»، فيما نجحت في الارتقاء إلى تصنيف «BBB» من تصنيف «BB» ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال». إلى جانب ذلك، تحسّنت نتائج الشركة على مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة «ساستيناليتيكس»، إذ حصلت على درجة 16.1 مقارنة مع 16.6 في السابق.