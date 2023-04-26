«طاقة» تستثمر 113 مليون درهم في مشروع إنمائي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت شركة «إكس لينكس فيرست ليميتيد» جولة تمويل مبكرة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لمشروع إنمائي ضخم، وتحقق ذلك بعد حصولها على استثمار بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (113 مليون درهم) من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، واستثمار آخر بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (22 مليون درهم) من مجموعة «أوكتوبوس إنرجي»، الشركة العالمية المتخصّصة في تكنولوجيا الطاقة.

ومن خلال هذا التمويل، تتولّى شركة «إكس لينكس» مهمّة وضع الخطط اللازمة لمدّ أطول شبكة كابلات تحت سطح البحر لنقل التيّار الكهربائي المباشر عالي الجهد في العالم بين المملكة المتحدة والمغرب، مروراً بالبرتغال وإسبانيا وفرنسا، في إطار مشروع الطاقة المشترك بين المغرب والمملكة المتحدة. ويُعدّ هذا المشروع الأول من نوعه في العالم لنقل الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة عبر مسافات طويلة وتصديرها عبر الحدود، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء وتوفير إمدادات مستقرة ومضمونة.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «بصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإن استثمار (طاقة) في مشروع شركة (إكس لينكس) يعكس التزامنا الراسخ بالإسهام في الحدّ من الانبعاثات، إلى جانب سعينا المستمرّ للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها المجتمعات. وهنا في إمارة أبوظبي، بدأنا فعلياً بتنفيذ مشروع واسع النطاق لمدّ شبكة كهرباء تحت سطح البحر لنقل التيّار الكهربائي المباشر، فضلاً عن أننا نمتلك ونشغِّل إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم».