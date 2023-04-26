محمد الحمادي بالمراكز العشرة الأولى في قائمة أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة

أبوظبي (الاتحاد)

سلط تقرير جديد الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي حققها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ودور البرنامج في ضمان أمن الطاقة والاستدامة معاً، حيث حل محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ضمن المراكز العشرة الأولى في القائمة الجديدة، لـ «جلف بيزنس» لأكثر 100 شخصية عربية مؤثرة لعام 2023.

ويقود الحمادي مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية منذ إنشائها قبل أكثر من 14 عاماً، حيث حققت المحطات إنجازات استثنائية مع ثلاث محطات تنتج حالياً طاقة كهربائية وفيرة وصديقة للبيئة على مدار الساعة، وعلى نحو تجاري، بينما وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز.

وحل الحمادي في المرتبة العاشرة في القائمة الجديدة لـ «جلف بيزنس» لأكثر 100 شخصية عربية مؤثرة لعام 2023، بعدما كان في المرتبة الحادية عشرة العام الماضي. وكان البرنامج النووي السلمي الإماراتي سجل في أكتوبر من العام الماضي إنجازاً جديداً على الصعيد الدولي، تمثل في اختيار الحمادي، رئيساً جديداً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وذلك بعد تصويت تم خلال الاجتماع العام للمنظمة الدولية في العاصمة التشيكية براغ.