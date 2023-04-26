استكمال الصيانة الشاملة لـ «بروج 2»

أبوظبي (وام)

أنجزت شركة بروج للبتروكيماويات، عملية الصيانة الشاملة لمصنعها «بروج 2» في مدينة الرويس الصناعية، لتعزيز عمليات الإنتاج وتمكين المنشأة من العمل على النحو الأمثل للدورة التشغيلية التالية خلال السنوات الخمس القادمة.

بدأت عمليات الإنتاج للمرة الأولى في مصنع بروج الأول «بروج 1» في 2001 بطاقة إنتاجية بلغت 450000 طن سنوياً، ثم ما لبثت أن عززت الشركة في عام 2005 إنتاجها برفعه إلى 600000 طن سنوياً.

وأكد الدكتور سيف الحجري، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الصيانة في بروج، أن الطاقة الإنتاجية لمجمع بروج للبتروكيماويات في مدينة الرويس الصناعية زادت بنسبة تجاوزت 10 أضعاف خلال 20 عاماً.