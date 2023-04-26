205 مليارات درهم قيمة تجارة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وأن دولة الإمارات تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على توطيد علاقات التعاون البناء والشراكة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى يضم عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار مع بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال معاليه إن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على العلاقات التجارية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتتزامن مع استمرار النمو القياسي في التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك آفاقاً واعدةً لمزيد من ازدهار وتطور علاقات التعاون البناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل مثل التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والابتكار وغيرها.

وأضاف معاليه «بلغت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي 56 مليار دولار (20.5.5 مليارات درهم) في عام 2022، بنمو 9.3% مقارنة بعام 2021، وبزيادة 28.6% و14.7% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي».

وعن العلاقات التجارية مع بلجيكا، أشار معالي الزيودي إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لبلجيكا في الوطن العربي بحصة تبلغ 21% من تجارتها مع الدول العربية في عام 2022، بقيمة تبلغ 8.3 مليار دولار.

وخلال الزيارة، عقد معالي الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع معالي فلاديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، حيث ناقشا العلاقات التجارية المتنامية بين الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2024.

وبهدف توطيد أواصر العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا، التقى معالي ثاني الزيودي خلال زيارته إلى بروكسل مع كل من معالي بيير إيف درمان نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتوظيف البلجيكي، ومعالي حجة لحبيب وزيرة الخارجية بلجيكا لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في القطاعات ذات الأولوية.

وفي سياق متصل، شارك وفد دولة الإمارات في ورشة عمل عقدت في بروكسل لاستكشاف نطاق آلية تعديل حدود الكربون المقترحة من الاتحاد الأوروبي «CBAM» وتضمنت ورشة العمل تفاصيل مهمة حول الامتثال ومتطلبات البيانات والجدول الزمني لتنفيذ هذه الآلية المقترحة.

وضم وفد الإمارات كلاً من محمد السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وجمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، والمهندس سيف غباش الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندسة أمل العلي مدير إدارة شؤون البترول والغاز بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وعبد الله الظهوري مساعد باحث اقتصادي بوزارة الاقتصاد، وبهارات بهاتيا الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس، وكلاوس باس مدير أول الشؤون الدولية والحكومية في «طيران الإمارات»، ومجيد بشارة مدير هندسة عمليات الشحن في «طيران الإمارات»، وعدد من ممثلي الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطيران والألومنيوم والصلب.