مركز البحرين العالمي للمعارض يستقبل 70 ألف زائر الربع الأول

شهد مركز البحرين العالمي للمعارض خلال الربع الأول من العام الجاري جدول حافل بالعديد من الفعاليات العالمية والعروض الاستثنائية، حيث استضاف المركز 8 فعاليات منها 5 دولية و3 محلية استقطبت أكثر من 70 ألف زائر. انطلق مركز البحرين العالمي للمعارض خلال شهر فبراير بالمعرض والمؤتمر الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير (GDA)، المنصة الاستراتيجية الرائدة في الشرق الأوسط للمهنيين الدوليين في مجال الصناعة النفطية والأسواق العالمية، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير. اجتذب GDA ما يقارب من 4000 زائر دولي ومحلي.

كما أقيم في الفترة من 19 إلى 21 فبراير، مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (MEOS GEO 2023)، وهو عبارة عن مؤتمرين مدموجين يجريان بنفس الوقت، يجمع بين النفط والغاز والعلوم تحت سقف واحد. اجتذب المعرضين أكثر من 10,000 زائر، يضم 180 شركة عارضة من 20 دولة.

واختتم شهر فبراير بفعاليتين محليتين، النسخة الثانية عشر من مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة الذي تنظمه مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية في الفترة من 24 إلى 25 فبراير بحضور 650 زائرا، ومهرجان بنك البحرين والكويت الذي أقيم لعملاء البنك والزائرين، في 25 فبراير بحضور أكثر من 2000 زائر.

معرضان عالميان

وخلال شهر مارس، رحب مركز البحرين العالمي للمعارض بعرضين عالميين يقامان لأول مرة في المنطقة، من خلال استضافة فرقة الباليه الإمبراطوري الروسي بعروض بحيرة البجع والأميرة النائمة في الصالة الرئيسة للمركز بين 2 و4 من مارس الماضي. تضمنت العروض الفنية 300 فنان استعراضي و120 عضوا من أوركسترا الدولة السمفونية، وحققت نجاحا مبهرا بحضور أكثر من 4000 زائر.

وتلى ذلك معرض البحرين الدولي للحدائق (BIGS)، تحت شعار "الماء: تجديد الحياة"، برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في الفترة من 9 إلى 12 مارس. حيث حقق معرض البحرين الدولي للحدائق (BIGS) نجاحا كبيرا، بجذب ما يقارب من 45000 زائر.

اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

اختتم مركز البحرين العالمي للمعارض الشهر باستضافة أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) والاجتماعات المصاحبة التي عقدت في الفترة من 11 إلى 15 مارس، والتي افتتحها، نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين. وشهدت أعمال الدورة الـ (146) للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حضور مئات البرلمانيين من جميع أنحاء العالم ومشاركتهم في مداولات عن موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، بحضور فاق الـ2000 زائر معظمهم من خارج المملكة.

استقطاب الفعاليات الدولية

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الدكتور ناصر علي قائدي إن البحرين مستعدة لاستقطاب الفعاليات الدولية واسعة النطاق، مؤكدا التزام هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالاستمرار في جذب الفعاليات العالمية المهمة، بدءً بالمعارض والمؤتمرات الدولية وحتى الفعالية الحية الشيقة، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية السياحية 2022-2026، والتي من ضمنها تعزيز سياحة الأعمال في المملكة وضمان نسبة أعلى من مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

واستضاف مركز البحرين العالمي مؤخراً فعالية استثنائية مساء التاسع من أبريل لإطلاق سيارة Jetour Dashing من شركة موتور سيتي، ويستضيف المركز مهرجان السلام الدولي في 28 أبريل، وعروض الباليه الكلاسيكية العالمية بالتعاون مرة أخرى مع مؤسسة Common Ground International في الفترة من 4 إلى 6 مايو. ويقام للمرة الأولي في مملكة البحرين المعرض العالمي للتعليم العالي (GHEDEX) في الفترة من 6 إلى 8 مايو.