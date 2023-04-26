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الاقتصادي

أرباح مايكروسوفت خلال الربع الأول تتجاوز التوقعات

«مايكروسوفت»
26 ابريل 2023 09:09

أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية مايكروسوفت الثلاثاء، زيادة أرباحها ربع السنوية بنسبة 7% سنويا إلى 9ر52 مليار دولار بفضل النمو القوي لخدمات البنية التحتية للحوسبة السحابية.

وحققت الشركة أرباحا خلال الربع الأول بقيمة 3ر18 مليار دولار بزيادة نسبتها 9% سنويا.

وقالت  مايكروسوفت إن إيرادتها من منصة أزور وغيرها من خدمات الحوسبة السحابية زادت خلل الربع الأول بنسبة 27% سنويا.

وتجاوزت نتائج مايكروسوفت توقعات المحللين مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بنسبة 5% في التعاملات غير الرسمية بعد انتهاء ساعات التداول.

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المصدر: وكالات
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