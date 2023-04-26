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الاقتصادي

النفط يرتفع مدعوماً بتراجع المخزونات

موضوعية
26 ابريل 2023 07:34

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات من القطاع انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام قبيل صدور البيانات الحكومية.
وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0006 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.32 دولار للبرميل.
وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت حوالي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل. وكان محللون توقعوا انخفاض مخزونات الخام حوالي 1.5 مليون برميل.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت هي الأخرى الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأميركية بياناتها الخاصة بالمخزونات اليوم الأربعاء.

وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من اثنين بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في أبريل وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. ويجتمع المركزي الأميركي يومي الثاني والثالث من مايو.

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المصدر: وكالات
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المخزونات الأميركية
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