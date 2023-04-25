100 مليون مشترك في تطبيق «بوتيم»

يوسف العربي (أبوظبي)

تضاعفت شعبية تطبيق بوتيم بصورة كبيرة على مستوى المنطقة والعالم لتصل قاعدة مستخدمي التطبيق حالياً إلى أكثر من 100 مليون مستخدم، وسط نمو يومي متسارع، بحسب عبد الله أبو الشيخ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أسترا تك، الشركة الأم لتطبيق «بوتيم» الذي أكد أن التطبيق «مجاني» لجميع المستخدمين.

وقال في حواره مع «الاتحاد»: إن الشركة نجحت في جمع أكثر من 1.83 مليار درهم «500 مليون دولار» حتى الآن، وسيبقى المجال مفتوحاً لمزيد من الفرص التي تسهم في تحسين خدماتنا المقدمة للمستخدمين.

وأضاف:«يشكل بوتيم الركيزة الأساسية لتطبيقنا الفائق، ولكن يمكن القول، إن جميع الخدمات التي استحوذنا عليها والتي قمنا بدمجها تحت مظلة أسترا تك، إلى جانب الخدمات المستقبلية التي نعتزم إطلاقها، تمثل تطبيقات مهمة ضمن الرؤية المتمحورة حول إطلاق أول تطبيق فائق في العالم».

وقال: إن ذلك يشمل ذلك العديد من التطبيقات مثل PayBy ورزق، بالإضافة إلى التعاون مع أبرز الشركات، مثل شركة فوري التي ساعدت العملاء في الحصول على التأشيرة السياحية لدولة الإمارات، وشركة موني غرام، التي عززت إمكانات تحويل الأموال لتشمل نطاقاً أوسع.

خطط التوسع

وحول أبرز خطط التوسع المستقبلية للشركة، قال أبو الشيخ: «تحرص مختلف دول المنطقة منذ سنوات طويلة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة، ولذلك تمثل طموحنا منذ إطلاق مسيرتنا منذ أكثر من عام في لعب دور رائد في قطاع التكنولوجيا على صعيد المنطقة والعالم، وتشكل إمكانات تطبيق بوتيم أحد العناصر الرئيسية من رؤيتنا، كونه يُعد ركيزة تطبيقنا الفائق».

وأضاف:«عقدنا منذ استحواذنا على تطبيق بوتيم مجموعة من الشراكات، وقمنا بدمج العديد من المزايا في تطبيقنا لرفع كفاءته وتلبية احتياجات قاعدة العملاء المتنامية، وتشمل هذه المزايا خدمات التأشيرة الإلكترونية وتحويل الأموال دولياً وتسديد الفواتير، وكان آخرها المنصة العربية لمحادثة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي. وتم تطبيق جميع هذه المزايا بالتوازي مع ميزة نقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت في تطبيق بوتيم.

وأكد، أن الشركة تهدف في المستقبل إلى بذل جهود دؤوبة لمواصلة عقد مزيد من الشراكات وإنجاز عمليات استحواذ أخرى ستسهم في تحقيق رؤية في التطبيق الفائق.

خدمات

وقال أبو الشيخ: التطبيق يوفر أكثر من 20 خدمة مختلفة، إلى جانب ميزة نقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، حيث يتيح للعملاء تسديد الفواتير، وتحويل الأموال محلياً وعالمياً لأصدقائهم وعائلاتهم، وتجديد رخصة القيادة، وإصدار وتجديد الهوية الإماراتية، ودفع أجور سيارات الأجرة في أبوظبي، وتسديد فواتير الهاتف أو تعبئة بطاقاتهم الائتمانية، وتسديد الغرامات المرورية، والتقديم على التأشيرة السياحية لدولة الإمارات، وحجز خدمات التنظيف، وتعقب مستويات لياقتهم وصحتهم، والتبرع للقضايا الخيرية، مثل الهلال الأحمر وغيرها الكثير من الخدمات. وأشار إلى أنه جارٍ العمل على إطلاق مزيد من المزايا الجديدة في المستقبل القريب، وتشمل الخدمات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخراً كلاً من المنصة العربية لمحادثة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، والخدمات الحكومية مثل تجديد التأشيرة.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم الإعلان عن العديد من المزايا الجديدة في المستقبل القريب لتلبية احتياجات جميع المستخدمين، وتبذل قصارى جهودها لتحويل تطبيق «بوتيم» من منصة للتواصل إلى أول منصة تقنية متعددة الاختصاصات في المنطقة.

توسع عالمي

أكد أبو الشيخ: «نركز بشكل رئيسي على تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي قمنا خلال أقل من أربعة أشهر بدمج مجموعة من المزايا في تطبيق بوتيم، بما فيها خدمتا تحويل الأموال دولياً وتسديد الفواتير، والمنصة العربية لمحادثة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، فضلاً عن دمج العديد من المزايا في إمكانات نقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت. ونعتزم مواصلة تحسين كفاءة الخدمات الحالية وإطلاق خدمات جديدة لضمان أعلى مستويات الراحة لعملائنا».

شات جي بي تي

فيما يتعلق بحجم الطلب على خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي المتوفرة في التطبيق، قال أبوالشيخ: «تشهد المنصة العربية لمحادثة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي إقبالاً كبيراً من جانب المستخدمين، حيث باتت مسألة الراحة تتصدر قائمة أولوياتهم، وهذا ما دفعنا لتوفير المنصة في العالم العربي، ولذلك تسجل المنصة نمواً ملحوظاً في مستويات الطلب عليها، حيث يستفيد منها أكثر من 100 مليون مستخدم فعال للتطبيق في حياتهم اليومية».

وأضاف أن المنصة العربية للخدمة حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، حيث أظهرت نتائج واعدة في المرحلة التجريبية التي أجريت في دولة الإمارات بشكل حصري، ونظراً لأن اللغة العربية تندرج في فئة اللغات المعقدة ومتعددة اللهجات، يتم مراقبة التقدم الذي يحرزه النظام وإدخال التحسينات عليه.