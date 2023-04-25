%45 ارتفاع عدد الشركات المسجلة في «حرة مطارات أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع عدد الشركات المسجلة ضمن محفظة المناطق الحرة لمطارات أبوظبي بنسبة 45%، وزاد عدد الرخص التي تمّ إصدارها للمصنعين بنسبة 200%، كما صعد عدد الجهات العاملة في مجال تقنية المعلومات بنسبة 133%، وفي قطاع الطيران ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 54%.

قامت المناطق الحرة لمطارات أبوظبي بتوقيع عقود تأجير لمساحات تصل إلى 163,580 متر مربع في مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص. وتضمنت هذه المساحات المنشآت التجارية وأراضي التطوير والمكاتب الإدارية، وبذلك تكون المناطق الحرة نجحت بنسبة تجاوزت 256% في زيادة التأجير من العقود الجديدة، حسب ما أفادت في بيان.

قال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تؤكّد النتائج الاستثنائية والأداء المتميز خلال هذه الفترة على مكانة المناطق الحرة لمطارات أبوظبي الرائدة والمتنامية منذ تأسيسها كبيئة أعمال تنافسية ومركز حيوي في إمارة أبوظبي والدولة. وتستمر المناطق الحرة لمطارات أبوظبي في تفعيل دورها لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رئيسي لقطاعات الطيران واللوجستيات والصناعات الخفيفة والصناعات عالية التقنية وريادة الأعمال بشكل عام». قال عادل الطاهري، نائب الرئيس للمبيعات وخدمات المناطق الحرة لمطارات أبوظبي: «جاءت نتائج العام الماضي القياسية والنمو الملحوظ، تأكيداً على حرصنا في مطارات أبوظبي على توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات التي تلبي متطلبات المتعاملين وتفوق توقعاتهم، لتعزيز مكانتنا كوجهة مفضلة للأعمال بمعايير تنافسية. ونضع في مقدمة أولوياتنا هذا العام ابتكار وتقديم قيمة أكبر للمتعاملين والعملاء والشركاء والجهات المعنية، بما يضمن تسريع نمونا كمركز أعمال حيوي».