«الثريا» تُطلق النسخة المطورة من خدمة «ماريناستار»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «الثريا» للاتصالات، التابعة لشركة «الياه» للاتصالات الفضائية، النسخة المطورة الجديدة متعددة اللغات لخدمةThuraya MarineStar الحائزة الجوائز والخاصة بالاتصالات الصوتية وعمليات التتبع والمراقبة في القطاع البحري.

وشهدت خدمة MarineStar، التي تعد الأفضل في فئتها منذ الإطلاق في عام 2019، نجاحاً مذهلاً في الأسواق البحرية الدولية، حيث تجاوزت مبيعاتها 29 ألف جهاز.

والجدير بالذكر أن الشعبية الكبيرة التي يمتلكها هذا المنتج تعود لتنوعه وتصميمه الذي يعتمد على نفس المنصة الصوتية الناجحة التي بيع منها أكثر من مليون جهاز صوتي للاتصال عبر الأقمار الصناعية من شركة الثريا للاتصالات، هذا إلى جانب أنه يتيح التتبع والمراقبة، بالإضافة إلى الاتصالات الصوتية، كما أنه لا يتعين على مشغلي السفن الاستثمار في أنظمة أو تطبيقات إضافية للتتبع بعد ذلك.

وتأتي خدمة MarineStar 2.0 لتقوم بترقية قدرات البرنامج، فيما يخص النطاق الجغرافي لمجال عمل السفينة وكذلك مناطق التغطية الخاصة بالخدمة، كما أنها تضم لغات جديدة مثل الفارسية والبهاسا والتاغالوغ ضمن حزمة برمجية واحدة، ما يزيد عدد اللغات المُفعّلة على هذا الجهاز إلى 7 لغات.

قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، شركة الياه سات للاتصالات الفضائية: «يمنح برنامج MarineStar 2.0 المستخدمين ميزة تنافسية أقوى ولا مثيل لها في سوق الاتصالات البحرية. ونستمر اليوم بتطوير أحدث الحلول التقنية للإسهام بصورة مباشرة في النمو المستدام بالقطاعين البحري وصيد الأسماك».