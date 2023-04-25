«دبي للسلع المتعددة» يستضيف «يوم الأعمال الصيني»

دبي (الاتحاد)

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، فعالية يوم الأعمال الصيني في برج الماس، احتفاءً بالعلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، وتأكيداً لالتزام المركز المستمر بدعم الشركات الصينية التي تتطلع إلى التوسع دولياً عبر بوابة دبي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في كلمته: «تعتبر دولة الإمارات من أبرز اقتصادات المنطقة، وشريكاً طبيعياً لمبادرة الحزام والطريق.. وقد نجحت الدولة في تعزيز أهميتها بوابة عالمية للشركات الصينية التي تتطلع للتوسع خارج بلادها، لا سيما في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية لوجستية لا مثيل لها، إلى جانب موقعها الجغرافي الإستراتيجي على طريق الحرير الجديد». جمع الحدث أكثر من 200 شخصية بارزة من مجتمع الأعمال الصيني الذي يتخذ من دبي مقراً له، ما يؤكد التزام مركز دبي للسلع المتعددة بجذب الشركات الصينية إلى الإمارة. ويضم المركز حالياً أكثر من 750 شركة صينية أي ما يعادل أكثر من 12% من جميع الشركات الصينية المسجلة في دولة الإمارات.

من جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعتبر الصين الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتزداد العلاقات بين البلدين قوة ونمواً يوماً بعد يوم».

وقال وو يي، المستشار الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي: «نمت العلاقات الصينية الإماراتية على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير ومستمر، وضمن جوانب متنوعة بدءاً من العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون الاقتصادي المزدهر وصولاً إلى التبادل الثقافي والسياحي والشعبي بينهما.. ووصل حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات في عام 2022 إلى مستويات قياسية على الرغم من تأثير الجائحة، ما يعكس قوة ومتانة علاقات التعاون الحيوية متبادلة المنفعة بين البلدين».