الأربعاء 26 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» توقع شراكة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

خلال توقيع اتفاقية الشراكة (من المصدر)
26 ابريل 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تعلن خريطة طريق شراكة التعليم الأخضر
بلدية أبوظبي تطلق مسابقة «الاستدامة»

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومنصة Wio Bank PJSC شراكة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الحلول المصرفية المبتكرة.
 وفي غضون أقل من 48 ساعة، تساعد Wio في فتح حسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وعرض الشؤون المالية لهذه الشركات في الوقت الأصلي، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات تجارية واستثمارية أكثر استنارة وبصورة سريعة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل Wio مع مكتب أبوظبي للمقيمين ومنصة أبوظبي للأعمال و«تم»- خدمات حكومة أبوظبي، لتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، بما في ذلك الحلول المصرفية المبسطة والرقمية بالكامل، للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة معهم، ما يؤدي إلى تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.
وقالت موزة الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الركائز الأساسية لاقتصاد أبوظبي، حيث يسهم بنسبة 36 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ويوظف 46 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص بالإمارة. ونعتقد بأن تقديم خدمات مالية ومصرفية مريحة ومتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بفعالية في تحسين منظومة ريادة الأعمال».
من جهته، قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank PJSC: «تشمل أولوياتنا في Wio إعادة تصور الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الخدمات التي تحتاجها هذه الشركات بكل سهولة. ويعد هذا التعاون نموذجاً للاستفادة من تقنيات Wio المتقدمة للوصول إلى المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلولنا المصرفية السهلة والداعمة والفعّالة لها بهدف دعم نموها وأن نكون جزءاً من رحلتها من خلال الحلول المبتكرة».

أبوظبي
دائرة التنمية الاقتصادية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
الرياضي
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
اليوم 01:29
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
الرياضي
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
اليوم 01:25
خليفة شاهين المرر يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:05
نازحون سودانيون من الخرطوم جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©