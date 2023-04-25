«اقتصادية أبوظبي» توقع شراكة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومنصة Wio Bank PJSC شراكة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الحلول المصرفية المبتكرة.

وفي غضون أقل من 48 ساعة، تساعد Wio في فتح حسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وعرض الشؤون المالية لهذه الشركات في الوقت الأصلي، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات تجارية واستثمارية أكثر استنارة وبصورة سريعة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل Wio مع مكتب أبوظبي للمقيمين ومنصة أبوظبي للأعمال و«تم»- خدمات حكومة أبوظبي، لتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، بما في ذلك الحلول المصرفية المبسطة والرقمية بالكامل، للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة معهم، ما يؤدي إلى تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.

وقالت موزة الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الركائز الأساسية لاقتصاد أبوظبي، حيث يسهم بنسبة 36 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ويوظف 46 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص بالإمارة. ونعتقد بأن تقديم خدمات مالية ومصرفية مريحة ومتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بفعالية في تحسين منظومة ريادة الأعمال».

من جهته، قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank PJSC: «تشمل أولوياتنا في Wio إعادة تصور الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الخدمات التي تحتاجها هذه الشركات بكل سهولة. ويعد هذا التعاون نموذجاً للاستفادة من تقنيات Wio المتقدمة للوصول إلى المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلولنا المصرفية السهلة والداعمة والفعّالة لها بهدف دعم نموها وأن نكون جزءاً من رحلتها من خلال الحلول المبتكرة».