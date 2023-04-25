6.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية في ختام تعاملات أمس، وربحت ما يناهز 6.8 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات المالية والطاقة والعقار. فقد ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.375 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.38 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.77 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و612.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي و349 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 400.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9519.33 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9646.47 نقطة، في حين أغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنسبة 0.23% عند 3506.38 نقطة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 277.8 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 395 درهماً تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً نحو 136.5 مليون درهم وارتفع بنسبة 4.13% إلى 3.28 درهم، فيما وصلت سيولة «موانئ أبوظبي» إلى 104.2 مليون درهم ونما بنحو 2.2% إلى 6.52 درهم. وفى سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 85.7 مليون درهم وأغلق عند 6 دراهم، تلاه «إعمار للتطوير» جاذباً أكثر من 56 مليون درهم ليقفل عند 6 دراهم بنمو 0.84%، ثم «إمباور» بسيولة 28.8 مليون درهم ليغلق عند 1.74 درهم بارتفاع 0.58%.