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الاقتصادي

ارتفاع الذهب وسط ترقب لحركة أسعار الفائدة

الذهب
25 ابريل 2023 08:03

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التالية فيما يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2005.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتظهر خدمة فيدووتش من سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 90.5 بالمئة أن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.22 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1087.70 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1536.56 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
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