الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«ستاندرد تشارترد»: «بتكوين» قد تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024

«ستاندرد تشارترد»: «بتكوين» قد تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024
25 ابريل 2023 01:21

لندن (رويترز) 

قال بنك ستاندرد تشارترد، أمس، إن «بتكوين» أكبر العملات المشفرة، قد تصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، وإن ما يطلق عليه «شتاء العملات المشفرة» قد انتهى.
وقال جيف كيندرك مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في «ستاندرد تشارترد» في مذكرة، إن «بتكوين» يمكن أن تستفيد من عوامل تشمل الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر عند توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» عن دورة رفع أسعار الفائدة وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية.
وكتب كيندرك «بينما لا تزال مصادر الضبابية قائمة، نعتقد أن الطريق إلى مستوى 100 ألف دولار أصبح أكثر وضوحاً».
وارتفعت قيمة «بتكوين» هذا العام مع صعودها فوق 30 ألف دولار في أبريل للمرة الأولى منذ عشرة أشهر. وتمثل هذه المكاسب انتعاشاً جزئياً بعد خسارة قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022 حين رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وانهارت مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال.
وقال محلل في «سيتي» في نوفمبر 2020، إن «بتكوين» قد تقفز إلى 318 ألف دولار بنهاية عام 2022، إلا أنها أنهت العام الماضي على انخفاض بنحو 65 بالمئة إلى 16500 دولار.

ستاندرد تشارترد
بتكوين
البتكوين
عملة البتكوين
العملات المشفرة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
يكشف البحث عن أول رصد لموجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
دنيا
بحث جديد يكشف أسراراً عن كوكب المريخ
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©