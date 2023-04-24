«ديوا» و«الاتحاد الكهرباء» تبحثان التعاون

دبي (الاتحاد)

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، وتوطيد أواصر التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة واستدامة شبكات الكهرباء والمياه في الدولة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أهمية التعاون المستمر والتكامل بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه وتحسين الكفاءة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في جميع المجالات.

من جهته، أشار المهندس يوسف أحمد آل علي إلى دور الشركة في تحقيق الأمن المائي وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً إلى موقع الشركة كواحدة من أكبر المؤسسات الخدمية في الدولة، والمزود الرئيسي لإمدادات الماء والطاقة الكهربائية لنحو 1.5 مليون مستهلك على نطاق جغرافي واسع يمتد عبر إمارات خمس، حيث تمارس عملها مُسترشدة بالرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، فيما يتعلق باستدامة هذه القطاعات الحيوية وسبل إدارتها.