%100 إنجاز المعاملات الرقمية عبر جمارك دبي

دبي (الاتحاد)

وفرت جمارك دبي للمتعاملين منصات ذكية تمكنهم من إنجاز الخدمات الجمركية من أي مكان حول العالم وفي أي وقت، ووصلت نسبة إنجاز المعاملات عبر القنوات الرقمية إلى 100 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكشفت «الدائرة» أن البيانات الجمركية سجلت 5.7 مليون بيان جمركي في الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة أن العمل الجمركي من خدمات تقديم البيان الجمركي وتخليص البضائع والتفتيش مستمر على مدار الساعة وبدون أي توقف بما في ذلك أيام العطل والإجازات الرسمية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «لطالما تميزت دبي بأنها سباقة في تطور الاقتصاد والبنى التحتية والخدمات اللوجستية لاستقطاب الأعمال والتجارة والمال، وتعد مشاريع عملاقة مثل ميناء راشد وجبل علي وقرية الشحن والمطار، من المشاريع التي تدعم رؤية دبي واستراتيجيتها بأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.»

وبين أن 5.7 مليون بيان جمركي في الربع الأول من العام الجاري، يعني أن منصاتنا الرقمية التي استثمرت فيها الدائرة خلال السنوات الماضية لديها القدرة والكفاءة على إنجاز نحو 63000 بيان جمركي يومياً، حيث تعمل منصة مساحة العمل الذكية على تسريع وتسهيل البيان الجمركي لتختصر وقت إنجازه إلى أقل من 4 دقائق فقط بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل على الشركات، كما ارتفعت طلبات حجز موعد تفتيش لتصل إلى 176 ألف طلب بزيادة 16.5 % مقارنة مع 151 ألف طلب للربع الأول من العام الماضي.