«المقطع» تستحوذ على «تي تيك» لتقديم حلول النافذة الموحدة

أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي على شركة «تي تيك»، مطور حلول مراقبة المنافذ الحدودية والنظم الجمركية، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة الشركة كمزود رائد لخدمات التجارة الرقمية وحلول النافذة الموحدة.

بلغت القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم (القيمة المؤسسية) 26.7 مليون دولار (97.9 مليون درهم)، تم دفع 17.1 مليون دولار مقدماً. ويسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة بوابة المقطع من حلول التجارة الرقمية، لتضم حلول تحسين إدارة المنافذ الحدودية، التي توظف تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل المخاطر.

تجمع شركة «تي تيك» بين حلول التحليلات الاستنتاجية والاستقرائية وبين النمذجة التنبؤية لتشكِّل منصة متطورة تستخدم تقنية تعلّم الآلة لتقدم أفضل الخدمات إلى مؤسسات الجمارك والهجرة وأجهزة الشرطة وأمن المنافذ الحدودية. كما تستخدم الشركة أكثر من 1.5 مليون مؤشر لإدارة المخاطر، ونظم الذكاء الاصطناعي التنبؤي، لوضع ضوابط أكثر موثوقية لتعزيز أمن المنافذ والنقاط الحدودية.

مزايا تكاملية

قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يتيح الاستحواذ على شركة تي تيك مزايا تكاملية لمحفظة أعمالنا سنقطف ثمارها على المدى القريب، تشمل تحسين سرعة الوصول إلى الأسواق وتعزيز نطاق خبراتنا في هذا القطاع، إضافةً إلى زيادة الطلب على خدماتنا في الأسواق العالمية، لا سيما في أسواق آسيا الوسطى، نتيجةً لشمولية الخدمات المقدمة عبر النافذة الموحدة المتاحة عبر هذا الاستحواذ».

وأضاف: «إن الخبرة التجارية الواسعة التي تتمتع بها شركة «تي تيك» في منطقة الشرق الأوسط تدعم طموحنا لتوسيع نطاق حلول التجارة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، وقريباً في أسواق عالمية ذات أهمية استراتيجية للمجموعة».

تحسين إدارة المنافذ

قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «تتمتع تي تيك بكفاءة عالية وبدراية تامة عن التوجهات السوقية، عبر تطوير وتنفيذ حلول الجمارك وتحسين إدارة المنافذ والنقاط الحدودية في العديد من الأسواق العالمية». وأضافت: «إن إضافة الحلول المتطورة القائمة على التكنولوجيا المستقبلية لشركة تي تيك إلى نافذتنا الموحدة سيساعد في تحسين إدارة أمن المنافذ الحدودية وتيسير حركة التجارة، وزيادة الإيرادات الجمركية، وغير ذلك مما يعزز من عروضنا كمزود لخدمات النافذة الموحدة».

ومن جانبه، قال سكوت موراي، الرئيس التنفيذي لشركة «تي تيك»: «عملنا في شركة تي تيك على تغطية النواحي الاستراتيجية والفنية والتشغيلية لتحديث النظم الجمركية وتيسير حركة التجارة العالمية، وكلنا ثقة في دعم بوابة المقطع لتعزيز مكانتها كمقدم لخدمات التجارة الرقمية المتكاملة عالمياً».