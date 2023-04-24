سوق السفر العربي يستضيف 80 عارضاً لتقنيات السفر

دبي (الاتحاد)

يستعد ممثلو 80 شركة في مجال تكنولوجيا السفر حول العالم للمشاركة في معرض سوق السفر العربي 2023، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي يوم الاثنين المقبل.

تم تخصيص أكثر من 2000 متر مربع من مساحة المعرض لتكنولوجيا الصناعة خلال النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، مما يمثل زيادة بنسبة 54.7% في مشاركة القطاع مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، كما سيتم أيضاً استكمال المساحة المخصصة لفعالية ترافيل تك في سوق السفر العربي 2023 بمركز استدامة جديد تماماً، والذي سيسلط الضوء على أحدث اتجاهات وابتكارات السفر المسؤولة بيئياً.

يستضيف مسرح ترافيل تك لسوق السفر العربي 2023، برعاية شركة سيبر (Sabre)، مجموعة مختارة من جلسات النقاش التي ستستكشف كيف تتيح الابتكارات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والجيل الثالث من الويب، عمليات سلسة وتطويراً مهنياً ومدفوعات وإمكانية الوصول والسفر المستدام وتحسين تجارب العملاء.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «نحن مسرورون للغاية لرؤية هذا التمثيل القوي من قبل محترفي تكنولوجيا السفر في نسخة هذا العام من المعرض، حيث يتماشى تشجيع الابتكار مع شعار المعرض لهذا العام «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية»، لذا من الضروري لصناعتنا أن تدعم وتستثمر في أكثر التقنيات الواعدة اليوم من أجل بناء قطاع سفر أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة».

يستضيف مسرح ترافيل تك لسوق السفر العربي سلسلة من المناقشات والفعاليات التي تركز على الابتكار طوال فترة العرض، حيث ستشهد الجلسة الأولى بعنوان: «التكنولوجيا: أداة تمكين السفر المستدام»، نخبة من خبراء الصناعة لمناقشة كيف تساهم التطبيقات والمواقع عبر الإنترنت على المستهلكين في التخفيف من تأثيرهم البيئي عند الشراء والتخطيط للرحلات.