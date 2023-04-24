11.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 11.2 مليار درهم مع استئناف التداولات عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.364 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء الماضي إلى 3.375 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و611.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.39 مليار درهم موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي و232.69 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 371.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.3 ألف صفقة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 243.3 مليون درهم ليغلق عند 395 درهماً، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً أكثر من 106 ملايين درهم وارتفع بنسبة 2.94% ليقفل عند 3.15 درهم، فيما وصلت سيولة «الفا ظبي» إلى 105.2 مليون درهم وأغلق عند 21.56 درهم.

وفى سوق دبي، استحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 70.5 مليون درهم ليرتفع بنسبة 1% إلى 6.06 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 25.2 مليون درهم وصعد بنحو 0.75% إلى 13.3 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة 20.3 مليون درهم وزاد بنسبة 1.19% إلى 5.95 درهم.